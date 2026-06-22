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rupor.md logorupor
22 Июня 2026, 21:38
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ВСП выступил против проекта закона о зарплатах в госсекторе

Высший совет прокуроров (ВСП) не поддерживает проект нового закона об оплате труда в государственном секторе, мотивируя это тем, что он не учитывает особенности системы прокуратуры.

ВСП выступил против проекта закона о зарплатах в госсекторе.
ВСП выступил против проекта закона о зарплатах в госсекторе.

Документ, по которому вынесено отрицательное заключение, предусматривает снижение некоторых коэффициентов заработной платы, сокращение надбавок и годовых премий, а также сохранение разницы в заработной плате между прокурорами и судьями, передает rupor.md

Члены ВСП уточняют, что не оспаривают необходимость реформы оплаты труда в государственном секторе, однако считают, что проект должен быть проанализирован с точки зрения его влияния на функциональность и независимость прокуратуры. По их мнению, отсутствует отдельный анализ ситуации в системе, включая дефицит кадров и вакантные должности, а также сравнительная оценка со странами-членами Европейского союза.

По мнению Совета, проект противоречит заявленным целям. Хотя авторы утверждают, что стремятся повысить привлекательность государственных должностей, документ предусматривает сокращение надбавок за результативность, уменьшение годовых премий и некоторых компенсаций для отдельных категорий сотрудников.

Учреждение указывает на различия в оплате труда между должностями с сопоставимым уровнем ответственности. Согласно ВСП, проект вводит разницу в один разряд оплаты между должностью заместителя генерального прокурора и должностью руководителя специализированной прокуратуры.

Также Совет обращает внимание на различия в оплате труда между прокурорами из районов и прокурорами окружных прокуратур, которые могут достигать до пяти классов оплаты, включая случаи сотрудников с одинаковым стажем и профессиональным статусом.

По мнению ВСП, применение новой формулы оплаты труда может привести к разнице до шести ступеней оплаты труда между зарплатой районного прокурора и судьи — в пользу судьи.

В этом контексте Совет требует пересмотра классов оплаты для территориальных прокуратур и повторного рассмотрения законопроекта, чтобы он отражал реальное положение дел и потребности системы прокуратуры.

Источник
rupor.md logorupor
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