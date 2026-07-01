theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
29 Июля 2026, 07:36
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан о переносе введения налогов для Приднестровья: Мы не форсируем ситуацию

Введение НДС и акцизов на ряд товаров из Приднестровья перенесли на 1 сентября. По словам премьер-министра Василе Тофана, это необходимо для постепенной экономической интеграции региона.

Тофан о переносе введения налогов для Приднестровья: Мы не форсируем ситуацию.
Тофан о переносе введения налогов для Приднестровья: Мы не форсируем ситуацию.

«Мы не форсируем ситуацию. Хотим постепенно интегрировать людей оттуда в наше экономическое пространство», — заявил Тофан, цитирует realitatea.md

По словам премьер-министра, процесс экономического сближения двух берегов Днестра уже идет, а количество жителей Приднестровского региона, которые работают на правом берегу, значительно выросло.

«Если в прошлом году каждый день с левого берега на правый на работу ездили несколько тысяч человек, то сегодня — более 40 тысяч ежедневно», — сказал он.

Тофан отметил, что жители левого берега Днестра, имеющие гражданство Республики Молдова, получают социальные услуги, пенсии и другие льготы, предоставляемые государством, независимо от места проживания.

«На данный момент мы тратим примерно 20–50 миллионов леев на доступ к социальным услугам для наших граждан Молдовы с молдавским паспортом, проживающих на левом берегу Днестра», — заявил глава правительства.

По словам Тофана, введение налогов не направлено на получение дополнительных доходов в бюджет, а призвано частично компенсировать расходы государства на граждан из региона.

«Послание, которое мы передаем людям оттуда и властям оттуда, заключается в том, что мы вводим эти налоги не столько потому, что хотим получить дополнительные деньги для себя. У нас есть расходы на население левого берега Днестра, на наших граждан Молдовы с молдавскими паспортами, и эти налоги призваны покрыть часть этих расходов», — заявил глава правительства.

Премьер также подчеркнул, что государство не может проводить различия между гражданами Республики Молдова в зависимости от места их проживания.

«Мы не можем делить молдаван, если у них есть молдавский паспорт и они являются гражданами, независимо от того, живут ли они на правом или левом берегу Днестра. И там, и там живут наши граждане», — сказал Тофан.

Он назвал введение этих налогов мерой экономической справедливости и равенства.

НДС и акцизы на некоторые товары, импортируемые экономическими агентами с левого берега Днестра, начнут применяться с 1 сентября, а не с 1 августа, как планировалось изначально. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь заявил, что перенос был обусловлен объективными причинами, в том числе необходимостью завершить общественные консультации.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте