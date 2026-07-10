Тофан, которого PAS выдвинет на должность премьер-министра, ранее не был в политике.

Он инвестор и управленец с международным опытом работы в Европе и США.

Тофан является старшим партнёром и членом инвестиционного комитета компании Horizon Capital, к которой присоединился в 2012 году. В основном Тофан занимается инвестициями в технологический сектор и производство потребительских товаров, передает tv8.md

Ранее он работал консультантом в амстердамском офисе Monitor Group, которая впоследствии вошла в состав Deloitte. Тофан участвовал в проектах в сферах технологий, здравоохранения и потребительских товаров в Румынии, России, Нигерии и Словакии.

Позже он перешёл в компанию Philips, где занимался развитием бизнеса, а также проектами по слияниям и поглощениям.

Василе Тофан окончил бакалавриат и магистратуру по государственному управлению в Университете Эразма Роттердамского. Он также получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса.

Во время учёбы в Гарварде Тофан основал и возглавил компанию Ovuline, позднее переименованную в Ovia Health. Цифровая платформа специализируется на планировании семьи, сопровождении беременности и уходе за детьми. В 2021 году компанию приобрела американская корпорация Labcorp. Сумма сделки не раскрывалась.

В Молдове Тофан руководил инвестициями Horizon Capital в Purcari Wineries, Glass Container Company и maib. С 2018 года он входит в Наблюдательный совет maib.

На протяжении нескольких лет Тофан состоял в руководстве Purcari Wineries. В декабре 2025 года он покинул совет директоров после изменения структуры акционеров и руководства группы.

По данным maib, Василе Тофан входит в руководящие структуры Американской торговой палаты в Молдове и фонда Startup Moldova. Он также является членом консультативного совета IT-компании Intellias.