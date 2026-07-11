Додон о Тофане: Будущий премьер должен выбрать между народом и PAS.

Бывший президент Игорь Додон прокомментировал возможное назначение Василия Тофана премьер-министром и заявил, что новый глава правительства должен решить, будет ли он работать «на народ или на PAS».

По его словам, будущему премьеру нужно начинать не с сокращения социальных расходов, а с пересмотра расходов на содержание власти. Додон считает, что оптимизация должна затронуть зарплаты чиновников, число министерств и проекты, где, по его утверждению, отдельные эксперты получают завышенное финансирование за счет европейских грантов и кредитов, передает rupor.md

«Если он думает о народе, премьер должен провести самые большие сокращения, оптимизации и финансовые урезания не в социальных бюджетах и бюджетах развития, а в боярских зарплатах чиновников, в количестве министерств, в проектах, где некоторые так называемые эксперты чрезмерно финансируются из европейских денег, которые приходят в страну как гранты или кредиты», — заявил бывший президент.

Додон также призвал будущего премьера пересмотреть политику привлечения работников из Азии, искать решения для удержания молдавской рабочей силы и возвращения людей из диаспоры. Среди других приоритетов он назвал пересмотр административно-территориальной реформы, поддержку фермеров и местных производителей, диверсификацию экспорта, в том числе на восточные рынки, а также экологические проблемы, включая обмеление Днестра, вырубку лесов и загрязнение воздуха и колодцев.

Отдельно Додон заявил, что новый премьер должен в первые недели работы посетить Комрат и Тирасполь, чтобы обсудить снижение политической напряженности, а главным испытанием для Тофана Додон назвал способность «не стать зависимым от PAS и Майи Санду».

По словам Додона, если будущий премьер будет действовать в интересах власти, а не граждан, он может столкнуться с общественным давлением и требованием отставки.

«Если люди почувствуют, что премьер-министр играет в игру политической власти в ущерб простым гражданам, его заставят уйти в отставку под социальным давлением, и на нем останется печать “желтого”, который снова потерпел провал и предал народ», — заявил бывший президент.

В конце Додон обратился лично к Василию Тофану.

«Если господин кандидат не готов взять на себя мандат исключительно для народа, ему лучше вообще не входить в политическую игру режима PAS и Санду, чтобы потом его не выгнали, не показали пальцем и не обвинили во всех бедах. Пусть господин Василий Тофан не забывает, что PAS и Майя проходят, а страна и коллективная память остаются», — заявил Додон.

PAS ранее объявила, что предложит Василия Тофана на должность премьер-министра. Кандидатуру должны обсудить на консультациях с президентом Майей Санду после отставки правительства Александра Мунтяну.