Тофан - Корецкому: Наши государства выстроили отношения, основанные на доверии и солидарности.

Премьер-министр Василе Тофан сегодня провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Сергеем Корецким.

Официальные лица обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых управление ситуацией на Днестре, строительство моста Косауцы–Ямполь и развитие железнодорожного сотрудничества для облегчения грузовых перевозок — инициативы, которые могут принести экономические преимущества обеим странам, передаёт moldpres.md

Премьер РМ поблагодарил украинского коллегу за мужество и стойкость его народа, который защищает безопасность всего региона.

Кроме того, два официальных лица обсудили ряд практических вопросов, представляющих взаимный интерес, которые призваны принести пользу гражданам и способствовать развитию экономик обоих государств.

«Прежде всего речь идёт о ситуации на Днестре. В условиях отсутствия осадков и критически низкого уровня воды в Новоднестровском водохранилище мы должны с максимальной ответственностью управлять водным стоком и не допустить усугубления уже сложной ситуации», — подчеркнул Василе Тофан.

Глава кабинета министров отметил, что в ходе дискуссии была достигнута договорённость об ускорении строительства моста Косауцы–Ямполь.

«Этот проект упростит пересечение границы в направлении Сорок и сэкономит время для людей, перевозчиков и компаний», — отметил премьер.

Василе Тофан и Сергей Корецкий обсудили также сотрудничество между железными дорогами двух стран, в том числе в контексте перевозки украинского зерна в порт Констанца.

Глава исполнительной власти подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Республикой Молдова и Украиной, основанный на доверии, солидарности и взаимном уважении.