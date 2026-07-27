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moldpres.md logomoldpres
27 Июля 2026, 23:09
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Тофан: Европейская интеграция — главнейший приоритет правительства

Президент Майя Санду председательствовала на заседании Национальной комиссии по европейской интеграции (НКЕИ), первом, в котором приняли участие члены нового правительства во главе с премьер-министром Василе Тофаном.

Тофан: Европейская интеграция — главнейший приоритет правительства.
Тофан: Европейская интеграция — главнейший приоритет правительства.

Программа заседания включала в себя обсуждение ряда моментов, в том числе приоритетов европейской интеграции нового правительства. Премьер-министр Василе Тофан подчеркнул, что "европейская интеграция является главнейшим приоритетом исполнительной власти, а перезапуск экономики и повышение эффективности государства должны поддерживать эту стратегическую цель", передает moldpres.md

Кроме того, были обсуждены подготовка к Пакету расширения на 2026 год и ежегодная оценка успехов нашей страны Европейской комиссией. Глава государства подчеркнула, что продвижение Республики Молдова по европейскому пути строится на последовательно проводимых реформах и на конкретных результатах, ощутимых для граждан.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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