Тофан: Европейская интеграция — главнейший приоритет правительства.

Президент Майя Санду председательствовала на заседании Национальной комиссии по европейской интеграции (НКЕИ), первом, в котором приняли участие члены нового правительства во главе с премьер-министром Василе Тофаном.

Программа заседания включала в себя обсуждение ряда моментов, в том числе приоритетов европейской интеграции нового правительства. Премьер-министр Василе Тофан подчеркнул, что "европейская интеграция является главнейшим приоритетом исполнительной власти, а перезапуск экономики и повышение эффективности государства должны поддерживать эту стратегическую цель", передает moldpres.md

Кроме того, были обсуждены подготовка к Пакету расширения на 2026 год и ежегодная оценка успехов нашей страны Европейской комиссией. Глава государства подчеркнула, что продвижение Республики Молдова по европейскому пути строится на последовательно проводимых реформах и на конкретных результатах, ощутимых для граждан.