Стурза: У Молдовы новый премьер-министр и устаревшее правительство.

Бывший премьер-министр Ион Стурза написал во вторник на своей странице в Facebook, что «новый премьер Василе Тофан получил образование на Западе, чтобы стать национальным лидером».

Стурза назвал нового премьер-министра «отличным инвестиционным менеджером, наученным заботиться о чужих деньгах с хладнокровным и хорошо структурированным мышлением», передает infotag.md

Он считает, что «правительство, состоящее из хороших и спокойных людей, не создаст крупных проблем правящей партии PAS, но доставит премьер-министру немало головной боли».

По мнению Стурзы, программа правительства Тофана четко сформулированная и структурированная, как в учебниках Гарварда, не имеет особого отношения к тем 12 пунктам, которые бизнесмен Тофан опубликовал до назначения его кандидатом в премьер-министры. В этих пунктах автор выступил за жесткую экономию ресурсов и урезание всех расходов, сравнивая эти предложения с действиями президента Аргентины Хавьера Милея.

Бывший премьер-министр считает, что «кто-то позаботился о том, чтобы скрыть «бензопилу» под политически корректной риторикой: европейская интеграция, экономический рост, справедливая социальная политика и осторожная налоговая и территориальная реформа».

«Возможно, это политически корректно, хотя для меня и других поклонников Тофана это немного разочаровывает. Это последний «патрон» госпожи Майи Санду: взрывной рост экономики на ее нынешней основе за счет массивных иностранных инвестиций, которые принесут капитал и повысят производительность, а значит, создадут хорошо оплачиваемые рабочие места», - написал Стурза.

Он считает социальную справедливость в программе нового правительства немного популистской: берем у тех, кто имеет, и отдаем тем, кто хочет больше.

Стурза удивляется тому, как «подавлены и негативно настроены люди» в молдавском обществе». В качестве причины этому он назвал недовольство тем, что реформы в Молдове недостаточно динамичны.

«Тофан способен заставить нас двигаться, как на «русских горках».

Пожелаем ему успеха! Держим кулаки, но в кармане. Всем удачи!», - заключил бывший премьер-министр.