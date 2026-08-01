Тофан: Я не планирую идти в политику, а пост премьера покину в сентябре 2029 года.

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что планирует оставаться на своем посту не дольше сентября 2029 года, после чего вернется к прежней жизни, не связанной с государственной службой или политикой.

Он отвергает политические амбиции и заверяет, что не планирует создавать свою партию, участвовать в других политических проектах или баллотироваться на выборные должности, пишет tv8.md

"Что я обещал себе, и что даже более важно, что я обещал своей жене, которую я не собираюсь терять после 20 лет брака. Я работаю на этой должности до сентября 2029 года. Это то, что я хочу сделать. И после сентября 2029 года, если я дойду до этого рубежа, надеюсь, что дойду, вернусь в нормальную жизнь", — заявил Тофан 29 июля в программе "Новая неделя с Анатолием Голя" на TV8.

Свою работу он рассматривает как временную задачу, направленную на выполнение конкретных целей: оздоровление экономики страны и подписание соглашения о вступлении Молдовы в Европейский Союз к 2028 году.

"У меня есть план на эту страну. Я думаю три года и два месяца, которые остались, это достаточный период для того, чтобы провести изменения, которые реально покажут какой-то результат в жизни сограждан. Нужно толкнуть экономику, чтобы она начала двигаться, а не быть в таком, полукоматозном состоянии.

Я сфокусирован на том, чтобы помочь стране подписать соглашение о вступлении в ЕС. Если мы сделаем эти вещи, чтобы у нас была конкурентная экономика и чтобы мы подписали соглашение о вступлении, я думаю, что это будет успех для нашей страны", — рассказал премьер.

Он подчеркнул, что у него нет планов превращать гражданскую платформу "Европа 2028" в политическую партию. Премьер просит и министров не увлекаться политическими спорами, а стараться наладить сотрудничество с различными представителями власти, даже если они из других политических лагерей. В качестве примера он привел свой диалог с мэром Кишинева Ионом Чебаном по вопросу водоснабжения столицы в условиях падения уровня Днестра.

"Я не политик и не собираюсь становиться политиком. Мой посыл команде правительства был очень чётким. В таких вопросах [взаимодействия правительства с другими представителями власти, включая мэрии - прим.] мы оставляем политические амбиции и другие, всякие фейерверки, и фокусируемся на решении вопросов", — заверил Тофан.