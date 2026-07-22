Тофан: Я не хочу повышать пенсионный возраст.

Избранный премьер-министр Василе Тофан заявил, что в ближайшие годы не намерен повышать пенсионный возраст, несмотря на растущий дисбаланс в государственной пенсионной системе.

По его мнению, дефицит следует покрывать за счет реформ и более эффективного использования государственных активов. Об этом он заявил в эфире передачи În Profunzime, передает protv.md

Василе Тофан отметил, что демографическая ситуация оказывает все большее давление на пенсионную систему, однако считает повышение пенсионного возраста неправильным решением.

«Моя позиция по поводу пенсионного возраста предельно ясна: я не хочу повышать пенсионный возраст в ближайшие годы», — заявил Василе Тофан.

Избранный премьер также отметил, что сейчас соотношение работающих граждан и пенсионеров вызывает серьезную обеспокоенность.

«Сегодня на одного пенсионера приходится всего 1,1 работающего. У нас уже образовался довольно большой дефицит пенсионного фонда», — сказал Василе Тофан.

По его мнению, правительство должно искать другие источники для сбалансирования пенсионного фонда, не перекладывая эту нагрузку на будущих пенсионеров.

«Нужно найти другие способы сбалансировать пенсионный фонд и постепенно внедрить второй пенсионный уровень — Pillon II», — отметил Василе Тофан.

В то же время избранный премьер считает, что государству следует активнее заниматься продажей неэффективно используемых государственных активов.

«Мы должны быть более амбициозными в вопросе продажи государственных активов, которые используются неэффективно, становятся объектом злоупотреблений и источником дохода для различных коррумпированных лиц. Средства, полученные от приватизации, можно направить на покрытие дефицита пенсионного фонда», — заявил Василе Тофан.

В заключение он подчеркнул, что, по его мнению, реформировать пенсионную систему необходимо без повышения пенсионного возраста, используя меры, которые обеспечат долгосрочную финансовую устойчивость пенсионного фонда.