Тофан: Гагаузия — важный актив Молдовы, который может наладить мосты с Турцией.

В отношениях с Гагаузией новый кабинет министров рассчитывает восстановить диалог и использовать культурные связи автономии с Турцией для привлечения инвестиций и расширения экспорта.

Турция может стать альтернативой проявлениям "русского мира" в автономии, сохранить культурное достояние и фольклор гагаузов. В отношении Приднестровского региона Кишиневу не следует торопиться, реинтеграция идет пошагово и с полным осознанием необходимости не допустить эскалации. Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан в программе "Новая неделя с Анатолием Голя" на TV8

Касаясь отношений с Гагаузией, Тофан подтвердил готовность посетить Комрат. Ранее председатель Народного собрания автономии Валентин Гайдаржи предложил премьеру совершить туда первый рабочий визит и начать отношения между центральными и региональными властями "с чистого листа". В правительстве заявили, что визит состоится при первой подходящей возможности.

По его мнению, более тесные отношения с Анкарой могут открыть для автономии дополнительные источники инвестиций, новые рынки сбыта и альтернативу внешней ориентации на "русский мир". Одновременно Гагаузия может помочь всей Молдове активнее взаимодействовать с турецким экономическим пространством.

"Турция — важнейшая страна в нашем регионе. Я считаю, что мы недостаточно развиваем это направление. Это важно и с политической точки зрения, нам нужен сильный игрок, который балансирует интересы. И который может, кстати, показать другую альтернативу Гагаузии, чем ориентация на русский мир.

Я считаю, что Гагаузия очень важный актив для Молдовы, который может нам помочь наладить мосты с Турцией. Это огромная экономика и важный приоритет", — заявил Тофан.

Он добавил, что считает Гагаузию достоянием Молдовы, культуру и фольклор которой, необходимо сохранять.

Говоря о Приднестровье, премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что правительство намерено и далее избегать провокаций и эскалации вокруг Приднестровья, делая ставку на постепенное экономическое и социальное сближение двух берегов Днестра.

"Нам важно не поддаваться ни на какие провокации и не допустить эскалации. Я рад тому, что шаг за шагом, но люди с левого берега Днестра всё больше интегрируются в жизнь правого берега. В прошлом году у нас было 2000 пересечений административной границы в день, а в этом дошло до более 40 тысяч пересечений. Это люди, которые живут там, а работают на правом берегу",— сказал премьер.

По словам Тофана, жители Левобережья всё активнее участвуют в экономической жизни правого берега. Глава правительства также сообщил, что Молдова расходует около 250 млн леев на обеспечение жителям Приднестровья, обладающим молдавским гражданством, доступа к социальным и медицинским услугам, пенсиям и пособиям.