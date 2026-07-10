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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 20:00
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Народное собрание Гагаузии утвердило декларацию в ответ на решение Конституционного суда

Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли декларацию, в которой осудили решение Конституционного суда об отмене части полномочий автономии.

Народное собрание Гагаузии утвердило декларацию в ответ на решение Конституционного суда.
Народное собрание Гагаузии утвердило декларацию в ответ на решение Конституционного суда.

Речь идет о полномочиях в сфере выборов и назначения руководителей некоторых территориальных государственных учреждений. Документ был принят сегодня, 10 июля, на внеочередном заседании. За него проголосовали 20 народных избранников, еще двое воздержались, передает rupor.md

В декларации депутаты заявляют, что решение Конституционного суда затрагивает особый статус АТО Гагаузия, и подчеркивают, что будут защищать права и полномочия автономии всеми законными способами.

Председатель Народного собрания Валентин Гайдаржи раскритиковал решение Конституционного суда и призвал главу суда Домнику Маноле уйти в отставку. По его словам, принятое решение может привести к ухудшению отношений между Комратом и Кишиневом.

Кроме того, законодательный орган Гагаузии призвал центральные власти отказаться от одностороннего изменения правового статуса региона и возобновить диалог. Депутаты также заявили, что европейская интеграция не должна приводить к сокращению полномочий Гагаузии.

После обращения Министерства юстиции Конституционный суд признал неконституционными положения, позволявшие властям Комрата участвовать в назначении руководства полиции АТО Гагаузия и формировании региональных избирательных органов. Одновременно парламенту было поручено привести законодательство в соответствие с решением Конституционного суда.

Источник
rupor.md logorupor
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