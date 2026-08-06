Тофан допустил веерные отключения электроэнергии: Возможно, тогда люди начнут экономить.

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что Республика Молдова может прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии на фоне дефицита энергоресурсов.

По его словам, такая мера может побудить граждан более экономно расходовать электричество. При этом он отметил, что «есть мнения, что это было бы правильным решением», передает unimedia.info

«Возможно, это послание действительно будет услышано после первых веерных отключений. И, возможно, нам будет сложно добиться таких изменений, пока мы не примем соответствующее решение. Есть мнения, что правильнее было бы не покупать дорогую электроэнергию на бирже, а ввести веерные отключения, то есть управляемый блэкаут.

Тогда, возможно, когда каждому из нас придется провести вечером полчаса без электричества, люди лучше поймут ситуацию, и как общество мы станем более экономно относиться к потреблению энергии», — заявил премьер-министр в эфире передачи Secretele Puterii на Jurnal TV.

Ранее Василе Тофан заявил, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной и что Республика Молдова может лишиться возможности закупать даже аварийную электроэнергию у Украины.

По словам премьера, стране не удалось обеспечить около 130 МВт·ч электроэнергии, и возникший дефицит пришлось покрывать закупками на бирже по ценам, в два-три раза превышающим обычные.

Такая ситуация возникла после того, как вечером 4 августа Республика Молдова столкнулась с дефицитом электроэнергии.