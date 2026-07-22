Тофан - Додону: «Даже если захотим купить российский газ, как привезем его в Молдову?»

Премьер-министр Василе Тофан отверг идею возобновления закупок природного газа у Российской Федерации.

По его словам, помимо политических аспектов, существуют логистические препятствия, которые в настоящее время делают такой вариант невозможным, передает bani.md

В эфире программы În profunzime на ProTV, отвечая на вопрос о заявлениях лидера ПСРМ Игоря Додона, который считает, что Молдова должна вновь покупать российский газ, глава правительства заявил, что сторонники этой идеи должны объяснить, каким образом ее можно реализовать. По его словам, цены на газ на международных биржах продолжают расти практически ежедневно, а несколько дней назад компания «Энергоком» уже направила в НАРЭ запрос о повышении тарифа на газ.

«И как мы доставим этот газ в Молдову? Тот, кто предлагает решение, должен предложить его полностью. Даже если предположить, что мы хотим покупать газ у России, Украина не пропускает этот газ. Газопровод "Турецкий поток" работает на максимальной мощности. Как мы доставим этот газ в Молдову? Вот мой вопрос, даже если бы мы захотели его покупать», — заявил Василе Тофан.

Премьер пришел к выводу, что импорт российского газа в настоящее время не является жизнеспособной альтернативой для Республики Молдова.

«Я считаю, что это не является реальным решением, даже если бы мы захотели покупать этот газ», — подчеркнул глава правительства.

Власти Кишинева отказались от закупок природного газа у российского концерна «Газпром» в декабре 2022 года.