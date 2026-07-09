Ткачук: Приглашаю правящее большинство на дискуссию о демократизации выборов

Депутат парламента от "Гражданского конгресса" Марк Ткачук в начале пленарного заседания сделал официальное объявление.

14 июля в 12 часов в парламенте, в Зале Европы, состоится публичная дискуссия о демократизации избирательной системы Республики Молдова, отметил он.

«...Предметом дискуссии будет законопроект об изменении Кодекса о выборах, выдвинутый и поддержанный представителями всех оппозиционных фракций.

Позвольте пригласить на эту важнейшую, на мой взгляд, дискуссию депутатов от правящей партии, лично Игоря Гросу, Дойну Герман, всех остальных заинтересованных коллег.

Сегодня будут отправлены официальные приглашения для участия руководству Центризбиркома, Министерству юстиции, Центру по борьбе с коррупцией, Службе информации и безопасности, авторитетным представителям нашего гражданского общества, Promo-LEX, ADEPT и другим. Все заинтересованы видеть на этой дискуссии представителей ОБСЕ, Совета Европы, руководства делегаций Европейского союза в Молдове», - отметил депутат.

Ткачук завершил публичное приглашение словами: «14 июля – это особый день в нашей европейской истории, день взятия Бастилии. Отметим его правильно!»



