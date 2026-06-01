Ткачук: Административная реформа, предложенная властью, не отвечает на главный вопрос.

Об этом он заявил в интервью бюллетеню Фонда Фридриха Эберта, передает infotag.md

«Какую задачу мы решаем? Чего мы хотим добиться, отменяя старую систему и внедряя новую модель местного самоуправления? Ни одного вменяемого ответа. Кроме каких-то впечатлительных и эмоциональных комментариев. «Ах, маленькая Молдова слишком фрагментирована!», «У нас давно не было никаких реформ местного управления, в отличие от наших соседей!», «Столько примэрий – это же ужас!»», - иронизирует политик.

Он признает необходимость реформы - ведь проблема всем очевидна: города и села Молдовы пустеют.

«Как-то нужно на это реагировать. Как именно? Правительство реагирует просто: давайте все маленькое сделаем большим. Возьмем, да и объединим по три района в один, а мелкие примэрии - в крупные. И останется всего 10 районов и 300 примэрий. И будет всем им счастье, пока уже они не опустеют и не вымрут окончательно. Или не произойдет окончательная и бесповоротная amalgamare (слияние) всех со всеми. Это, конечно, какой-то социальный тетрис, административное лего, но только не реформа», - считает Ткачук.

По его мнению, «укрупнение сельских примэрий во имя получения европейских грантов – это не задача, а какое-то неприкрытое иждивенчество».

«Насильственное слияние примэрий - это ликвидация сотен местных демократий, удар по гражданскому активизму и качеству жизни. Экономия на демократии – это, конечно же, тренд эпохи, но этот тренд, которому следует сопротивляться, а не аплодировать», - считает он.

В этой связи Ткачук напомнил, что «Гражданский Конгресс» предложил собственную концепцию реформы.

«Суть нашего подхода проста. Районные центры – города – локомотивы роста, эпицентры проектирования и исполнения задач по росту коммунальных стандартов и стандартов качества жизни. Районы преобразуются в муниципии. Фискальная автономия – то есть расширение свобод и возможностей – становятся реальностью. Появляется почва для роста занятости в городах и превращения сельских поселений в места комфортной и современной жизни. Все сельские примэрии могут объединяться и преобразовываться только на добровольной основе и остаются важнейшими структурными подразделениями, поддерживающими культуру ответственности, самоуправления и самоорганизации», - перечислил политик.