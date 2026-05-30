Ткачук: Пока Бэсеску получает гражданство, граждане Республики Молдова его лишаются.

Он выразил солидарность с мнением Юрия Мунтяна, ранее заявившего, что сегодня значительно важнее, чтобы гражданство РМ могли получить дети наших представителей диаспоры.

Ткачук отметил, что важнее максимально расширить возможность получения гражданства для всех тех, кто заинтересован в независимости и процветании Республики Молдова. А не для агентов международных спецслужб под псевдонимом Петров, который говорил что "не должно существовать независимой Республики Молдова, как не должно быть двух Корей".

"Он не друг Республики Молдова", — констатировал Марк Ткачук, депутат парламента Республики Молдова от "Гражданского конгресса".

"А кто он?", — переспросила журналистка.

"Когда человек говорит, что Республика Молдова не должна существовать, как независимое государство, он друг или враг?", — задал наводящий вопрос политик.

"Мнение принадлежит вам", — отметила журналистка.

"Ну как мне, если это так, в соответствии с Конституцией! — возмущённо напомнил журналистке о существовании Конституции Республики Молдова депутат от "Гражданского конгресса".

Отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он унири, Марк Ткачук заявил, что как гражданин исключительно Республики Молдова, он не может хотеть унири. Ткачук подчеркнул, что желает развития Республики Молдова как независимого государства.