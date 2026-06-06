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6 Июня 2026, 20:00
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Ткачук: Инициатива о демократизации ЦИК поддержана представителями всех оппозиционных фракций

Об этом заявил депутат Марк Ткачук.

Ткачук: Инициатива о демократизации ЦИК поддержана представителями всех оппозиционных фракций.
Ткачук: Инициатива о демократизации ЦИК поддержана представителями всех оппозиционных фракций.

Законопроект, подготовленный "Гражданским конгрессом" и поддержанный всей оппозицией, предлагает системную перестройку избирательных процедур для возвращения Молдовы к «общеевропейскому избирательному наследию». 

"Ключевые положения включают реформу ЦИК, обеспечение реального политического паритета и закрепление поста председателя за оппозицией, исключение внесудебного снятия кандидатов и блокировки СМИ в предвыборный период; отстранение спецслужб из избирательного процесса, внедрение «французской модели» регистрации избирателей за рубежом для участия в выборах, возврат партиям права на полноценное наблюдение и многие другие демократические предложения", - отметил Ткачук.

Авторы инициативы подчеркивают, что нынешний Избирательный кодекс превратился в инструмент «политического спецназа» власти, подрывающий верховенство права и политический плюрализм, поэтому необходимы не косметические изменения, а полная замена «гнилого фундамента» нынешней избирательной системы.

"Оппозиция намерена добиться не формального рассмотрения, а окончательного принятия законопроекта. Опираясь на гражданское общество и европейских партнеров, она готова к активным действиям по его продвижению в Парламенте", - добавил депутат.

Источник
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