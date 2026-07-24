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24 Июля 2026, 19:10
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Ткачук о деятельности НАРЭ: 40 миллионов евро они сожрали за пять с половиной лет

Депутат парламента от партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук выступил на протесте перед зданием НАРЭ.

Ткачук о деятельности НАРЭ: 40 миллионов евро они сожрали за пять с половиной лет.
Ткачук о деятельности НАРЭ: 40 миллионов евро они сожрали за пять с половиной лет.

Он сделал резкие заявления о зарплатах в НАРЭ.

«В этом здании находятся люди, которые утверждают, что они борются за права. За наши с вами права. 

На самом деле здесь находятся люди, которые получают зарплату за то, чтобы у вас не было денег. За то, чтобы каждый день и каждый год наши люди становились беднее и беднее. Благодаря чему они становятся богаче и богаче. 

Их немного, но они получают большие деньги. 8 миллионов евро в год. За последние пять с половиной лет это получается почти 40 миллионов. 

Что такое 40 миллионов евро? 

Это примерно 30 сел, подключенных к водопроводу и канализации. Это почти 500 автомобилей скорой помощи. Это около 150 новых троллейбусов и около 200 электробусов для Кишинева и Бельц. Это абсолютно новое оборудование для большинства больниц. Это примерно 15 тысяч средних годовых пенсий. Вот что они сожрали! 

Нет мародерам! Нет социальным киллерам! Долой паразитов!», - отметил Ткачук.

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