Ткачук о деятельности НАРЭ: 40 миллионов евро они сожрали за пять с половиной лет
Депутат парламента от партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук выступил на протесте перед зданием НАРЭ.
Он сделал резкие заявления о зарплатах в НАРЭ.
«В этом здании находятся люди, которые утверждают, что они борются за права. За наши с вами права.
На самом деле здесь находятся люди, которые получают зарплату за то, чтобы у вас не было денег. За то, чтобы каждый день и каждый год наши люди становились беднее и беднее. Благодаря чему они становятся богаче и богаче.
Их немного, но они получают большие деньги. 8 миллионов евро в год. За последние пять с половиной лет это получается почти 40 миллионов.
Что такое 40 миллионов евро?
Это примерно 30 сел, подключенных к водопроводу и канализации. Это почти 500 автомобилей скорой помощи. Это около 150 новых троллейбусов и около 200 электробусов для Кишинева и Бельц. Это абсолютно новое оборудование для большинства больниц. Это примерно 15 тысяч средних годовых пенсий. Вот что они сожрали!
Нет мародерам! Нет социальным киллерам! Долой паразитов!», - отметил Ткачук.