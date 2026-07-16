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16 Июля 2026, 13:18
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НАРЭ вынесло на общественное обсуждение запрос Energocom по ценам на газ

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило, что получило от АО Energocom заявку о рассмотрении и утверждении регулируемых цен на поставку природного газа отдельным категориям конечных потребителей.

НАРЭ вынесло на общественное обсуждение запрос Energocom по ценам на газ.
НАРЭ вынесло на общественное обсуждение запрос Energocom по ценам на газ.

Сообщается, что в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности процесса принятия решений заявка вместе с сопроводительными материалами опубликована на официальном сайте НАРЭ в разделе «Прозрачность принятия решений / Проекты, вынесенные на общественные консультации».

В настоящее время специалисты НАРЭ изучают представленные Energocom материалы и расчеты. После завершения анализа агентство подготовит и опубликует собственный проект постановления для проведения общественных консультаций в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности процесса принятия решений.

НАРЭ призвало все заинтересованные стороны, включая потребителей, участников энергетического рынка, представителей бизнеса, профильные ассоциации и гражданское общество, ознакомиться с опубликованными материалами и направить свои предложения или замечания в рамках общественного обсуждения.

В агентстве подчеркнули, что все поступившие мнения будут рассмотрены в соответствии с законодательством о прозрачности процесса принятия решений.

Источник
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