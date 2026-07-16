НАРЭ вынесло на общественное обсуждение запрос Energocom по ценам на газ.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило, что получило от АО Energocom заявку о рассмотрении и утверждении регулируемых цен на поставку природного газа отдельным категориям конечных потребителей.

Сообщается, что в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности процесса принятия решений заявка вместе с сопроводительными материалами опубликована на официальном сайте НАРЭ в разделе «Прозрачность принятия решений / Проекты, вынесенные на общественные консультации».

В настоящее время специалисты НАРЭ изучают представленные Energocom материалы и расчеты. После завершения анализа агентство подготовит и опубликует собственный проект постановления для проведения общественных консультаций в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности процесса принятия решений.

НАРЭ призвало все заинтересованные стороны, включая потребителей, участников энергетического рынка, представителей бизнеса, профильные ассоциации и гражданское общество, ознакомиться с опубликованными материалами и направить свои предложения или замечания в рамках общественного обсуждения.

В агентстве подчеркнули, что все поступившие мнения будут рассмотрены в соответствии с законодательством о прозрачности процесса принятия решений.