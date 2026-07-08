В 13 км от Кишинева село живет без магазина, транспорта и мобильной связи.

Всего в 13 километрах от Кишинева находится село Хумулешть, где, несмотря на близость к столице, отсутствуют многие базовые услуги.

В населенном пункте, где проживает чуть более 200 человек, нет продуктового магазина, школы и общественного транспорта. Поэтому за хлебом, к врачу или по другим повседневным делам людям приходится ездить или ходить в соседнее село, сообщает tv8.md

Журналисты с трудом нашли местных жителей, готовых рассказать о жизни в Хумулешть. Местный житель Ион Мардарь, который прожил здесь всю жизнь, признался, что село остается изолированным столько, сколько он себя помнит.

По словам мужчины, раньше до Кишинева или за хлебом приходилось добираться пешком или на повозке.

«Пешком до Кишинева, на чем придется, на телеге. За хлебом по субботам собирались с ребятами и шли через холм в Бубуечь — три километра», — рассказал Ион Мардарь.

Он также отметил, что большинство соседей уехали из села в поисках лучших условий жизни.

«Здесь уже почти никто не живет», — добавил мужчина.

Местная жительница Мария рассказала, что ситуация в селе практически не изменилась со времен ее детства.

«Мы рядом с городом, но когда были маленькими, учились в Мерень. Нас возили на машине, дороги тогда еще не было, было очень тяжело. Мы всегда надеялись, что появится дорога, но пока живем спокойно», — сказала она.

Олег Кетрарь, один из немногих молодых жителей Хумулешть, сообщил, что в ближайшее время собирается уехать за границу.

«Здесь нечего делать, люди отсюда бегут. У нас даже магазина нет. Я сел в машину и поехал, а пожилой женщине даже хлеб негде купить. Хотя бы один автобус два раза в день — людям большего и не нужно», — отметил он.

По словам жителей, в селе также существуют проблемы с мобильной связью. Чтобы позвонить, людям приходится подниматься на возвышенность на окраине села, где появляется сигнал.

«В доме связи нет, на улице еще ловит. Может, на холме сигнал есть, но в той части села вообще ничего не ловит», — рассказал один из местных жителей.

«Мобильная связь почти не работает. Интернет тоже нестабильный. Раньше было еще тяжелее, потому что не было даже Wi-Fi, сейчас хотя бы он есть», - добавил другой сельчанин.

Несмотря на отсутствие ряда услуг, семья Чебан, наоборот, переехала в Хумулешть из Кишинева. По словам местной жительницы, тишина и чистый воздух стали главными причинами такого решения.

«Муж работает в городе, а здесь у нас огород, посадили все необходимое. Здесь в сто раз лучше, чем в городе. Если бы еще был транспорт, было бы вообще отлично», — сказала она.

Примар коммуны Бубуечь Алексей Перчемлы заявил, что местные власти знают о существующих проблемах, однако небольшое количество жителей осложняет реализацию проектов. По его словам, ведутся переговоры с примэрией села Мерень о запуске маршрута через Хумулешть, но это станет возможным только после ремонта дороги.