Жители села Батыр выступают против объединения.

Жители села Батыр, района Чимишлия, выступают против объединения. На общем собрании села 1024 человека подписали петицию, направленную в администрацию президента, парламент, правительство и Конгресс местных властей Молдовы (CALM).

Граждане подчеркивают, что предлагаемая властью реорганизация уменьшит представительство села и затронет хорошо функционирующие административные механизмы. И приводят положения Конституции Молдовы и Европейской хартии местного самоуправления, которые требуют консультаций с общинами до изменения территориальных границ, передает logos-pres.md

По словам жителей, в селе полностью создана социальная инфраструктура: детский сад, школа, медпункт, почта, дом культуры, библиотека, музей. Примэрия располагает командой молодых и компетентных специалистов, способных эффективно справляться с административными обязанностями.

Услуги в селе организованы на высоком уровне Еще одним аргументом против слияния является то, что коммунальные услуги организованы на высоком уровне. Создана сеть газоснабжения, водоснабжения и канализации, обновлено уличное освещение, дорожная инфраструктура модернизирована (40% дорог с асфальтовым покрытием).

В селе налажена активная культурная и спортивная жизнь с художественным ансамблем «Илинкуца», театром «Батырень». Футбольная команда «Батыр» три года подряд становится чемпионом района.

«Местная администрация продемонстрировала способность привлекать и реализовывать проекты через местные инициативные группы (GAL), Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) и Национальное бюро по региональному и местному развитию (ONDRL), — отмечатся в петиции. — Исторический опыт неоднократных реорганизаций, навязываемых сверху, породил к ним недоверие.

Община просит уважать волю граждан и исключить село Батыр из нормативного процесса объединения, признав существующий административный потенциал и инфраструктуру в качестве основы для независимого устойчивого развития.