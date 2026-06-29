Бузу об административной реформе: Никто не потеряет село, а примэрии станут сильнее.

"Села остаются, примэрии объединяются. Это означает больше совместно управляемых средств и более качественные услуги для всех граждан", - заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

Чиновник подчеркнул, что реформа позволит увеличить местный бюджет и создать более сильные примэрии, пишет moldpres.md

«Некоторые боятся одного: в случае объединения наше село исчезнет. Ответ простой: нет. Село остается со своим названием, церковью, людьми и историей. Объединяются только примэрии, чтобы администрация стала сильнее. Села остаются. Примэрии объединяются. Это означает больше совместно управляемых средств и более качественные услуги для всех: вода, дороги, канализация, освещение. Никто не теряет село. Все получают более сильную примэрию», — заявил Алексей Бузу.

Согласно последней информации, представленной властями, на данный момент около 790 примэрий в Молдове вовлечены в процесс добровольного объединения.

В конце января правительство объявило о начале подготовки реформы МПУ как части усилий по модернизации администрации и улучшению госуслуг. Власти провели широкие консультации, по итогам которых была представлена концепция реформы.

Парламент недавно утвердил законодательные изменения, которые упрощают и улучшают процесс добровольного объединения административно-территориальных единиц. По данным властей, изменения были разработаны после консультаций, в которых приняли участие более 4 500 примаров и граждан.