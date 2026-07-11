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tv8.md logotv8
11 Июля 2026, 20:30
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Тэнасе о решении КС по Гагаузии: Оно устраняет проблему, которую нужно было решить

Решение Конституционного суда по ряду положений закона об особом статусе Гагаузии является обоснованным и устраняет правовую неопределенность, отметил Тэнасе.

Тэнасе о решении КС по Гагаузии: Оно устраняет проблему, которую нужно было решить.
Тэнасе о решении КС по Гагаузии: Оно устраняет проблему, которую нужно было решить.

А гагаузским политикам, которые сейчас возмущаются, следовало думать раньше и не позволять Илану Шору захватывать контроль над автономией. Такое мнение высказал бывший председатель КС Александру Тэнасе 9 июля в программе Cutia Neagră, передает tv8.md

"Решение хорошее и правильное. Оно устраняет проблему, которую необходимо было решить. Критики этого решения, в том числе Гайдаржи, должны понимать, что несут ответственность за то, что ситуация дошла до этого. Не следовало позволять Шору взять под контроль территориальную автономию — тогда сегодня у нас не было бы этой проблемы", — заявил Тэнасе.

Эксперт Института европейской политики и реформ Даниел Водэ, в свою очередь, отметил, что жители автономии продолжают вести обычную жизнь, а напряженность в регионе подогревают отдельные местные политики. По словам Водэ, решение Конституционного суда позволило выйти из юридического тупика, в том числе в вопросе организации выборов в автономии.

"С моей точки зрения, Конституционный суд дал толкование нормам закона. Требование об отставке председателя КС также кажется мне абсурдным, поскольку это было не единоличное решение Домники Маноле, а решение пленума Конституционного суда. В ближайшее время важно, чтобы жители региона не поддавались на провокации людей, преследующих другие интересы. Особую роль должны сыграть мэры из автономии", — отметил эксперт.

Депутат от "Нашей партии" Александр Берлинский подчеркнул, что решение Конституционного суда не означает упразднения автономии, как это некоторые пытаются представить. Жители Гагаузии продолжат участвовать в выборах и сами решат, кто будет управлять регионом.

Он пояснил, что до сих пор Центральная избирательная комиссия организовывала в автономии выборы мэров и местных советов. Для проведения выборов в Народное собрание и башкана, согласно закону об автономии, создавался отдельный избирательный орган, что создавало противоречие с центром и "правовой вакуум".

Депутат Партии социалистов Григорий Новак заявил, что причины сложившейся ситуации значительно глубже. По его словам, проблема во многом возникла из-за неспособности "как Кишинева, так и Комрата вести диалог".

Источник
tv8.md logotv8
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