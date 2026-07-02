Тэнасэ о реформе АПС: Если уже нечего реформировать, то реформируют реформу.

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасэ прокомментировал намерение премьера Александра Мунтяну о реорганизации Агентства публичной собственности.

По словам Тэнасэ, один из объявленных шагов уже был предусмотрен законом, опубликованным в «Официальном мониторе», передает rupor.md

Речь идет о переводе АПС под подчинение Министерства экономического развития и цифровизации. Накануне Мунтяну заявил, что правительство начинает реформу системы управления публичной собственностью, а первым шагом станет передача агентства под координацию этого министерства.

Тэнасэ отметил, что не понял, в чем состоит «реформаторский элемент» такого решения.

«Признаюсь, я не смог понять, в чем состоит реформаторский элемент перевода учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого. Но, вероятно, не все мы готовы к таким административным изыскам», — написал Тэнасэ.

По его словам, перевод АПС под подчинение Министерства экономического развития и цифровизации уже был предусмотрен законом №140 от 13 июня 2025 года. Документ опубликовали в «Официальном мониторе» 28 июня 2025 года, а соответствующее положение должно вступить в силу 30 ноября 2027 года.

«Другими словами, правительство торжественно запустило реформу, которая уже существовала в „Официальном мониторе“. Мне вспомнился анекдот про священника, который, когда уже некого было крестить, начал крестить телят. Похоже, и в администрации бывают моменты, когда, если уже нечего реформировать, реформируют реформу», — написал Тэнасэ.

Мунтяну объявил о реорганизации АПС на фоне скандалов вокруг госпредприятий, включая MoldATSA и Metalferos. Премьер поручил подготовить полную оценку работы агентства и конкретный план реорганизации.

Правительство также намерено пересмотреть порядок назначения и оплаты членов советов администраций госпредприятий. Министры должны представить информацию о своих представителях в таких советах, включая их квалификацию, деятельность и результаты.