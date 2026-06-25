«Наша партия» подала в Конституционный суд проект об отмене срочной службы.

«Наша партия» подала в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Молдовы. Документ предлагает закрепить принцип добровольного прохождения военной службы — исключительно на контрактной основе.

«Республика Молдова нуждается в современной, профессиональной и хорошо подготовленной армии. В XXI веке безопасность государства измеряется не количеством молодых людей, обязанных проходить военную службу, а уровнем подготовки, профессионализмом и мотивацией тех, кто выбирает служить стране. Наша инициатива направлена на повышение обороноспособности страны. Мы убеждены: армия, основанная на профессиональных, обученных и мотивированных военных, является более эффективным решением для национальной безопасности», — заявил Александр Берлинский, один из авторов документа, передает unimedia.info

Партия также обратилась к молодёжи Молдовы с посланием: «Государство должно создавать условия, чтобы люди служили стране по убеждению, из чувства ответственности и желания внести вклад в национальную безопасность».

Теперь инициативу рассмотрит Конституционный суд. В случае положительного заключения проект будет передан в парламент для рассмотрения в установленном порядке. Для принятия конституционного закона необходимо не менее 68 голосов депутатов.