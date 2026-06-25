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unimedia.info logounimedia
25 Июня 2026, 15:05
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«Наша партия» подала в Конституционный суд проект об отмене срочной службы

«Наша партия» подала в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Молдовы. Документ предлагает закрепить принцип добровольного прохождения военной службы — исключительно на контрактной основе.

«Наша партия» подала в Конституционный суд проект об отмене срочной службы.
«Наша партия» подала в Конституционный суд проект об отмене срочной службы.

«Республика Молдова нуждается в современной, профессиональной и хорошо подготовленной армии. В XXI веке безопасность государства измеряется не количеством молодых людей, обязанных проходить военную службу, а уровнем подготовки, профессионализмом и мотивацией тех, кто выбирает служить стране. Наша инициатива направлена на повышение обороноспособности страны. Мы убеждены: армия, основанная на профессиональных, обученных и мотивированных военных, является более эффективным решением для национальной безопасности», — заявил Александр Берлинский, один из авторов документа, передает unimedia.info

Партия также обратилась к молодёжи Молдовы с посланием: «Государство должно создавать условия, чтобы люди служили стране по убеждению, из чувства ответственности и желания внести вклад в национальную безопасность».

Теперь инициативу рассмотрит Конституционный суд. В случае положительного заключения проект будет передан в парламент для рассмотрения в установленном порядке. Для принятия конституционного закона необходимо не менее 68 голосов депутатов.

Источник
unimedia.info logounimedia
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