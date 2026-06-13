Проект постановления о выборах в НСГ разделил местных чиновников
В Гагаузии по-прежнему не могут выйти из политического кризиса. Мандаты местных депутатов закончились более полугода назад, однако выборы провести никак не удается.
Компромиссный вариант специального постановления разделил гагаузских политиков. Пока одни убеждают, что это единственный вариант решения, другие же считают, что Гагаузия сдает свои полномочия. Документ, над которыми работали совместно центральные власти и представители автономии, обсудили в пятницу в Комрате, передает radiomoldova.md
Принятие специального постановления о проведении выборов в депутаты НСГ должно стать первым шагом к выходу из политического кризиса. Документ планировали одобрить на специальном заседании 2 июня, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума. После этого в Народном собрании вспомнили о предусмотренных законом процедурах: проект необходимо обсудить на публичных слушаниях и получить заключения профильных комиссий. Особого энтузиазма среди депутатов эта инициатива не вызвала. На слушания пришли преимущественно бывшие чиновники и общественные деятели.
Депутат Александр Дюльгер, входящий в рабочую группу по подготовке постановления, призвал участников поддержать документ, чтобы наконец разблокировать процесс и провести выборы в Гагаузии: "Это алгоритм применения той правовой конструкции, которую я озвучил для того, чтобы выборы были проведены и ни у кого не возникало сомнений о легитимности. А то, что выборы должны быть проведены — ни у кого никаких сомнений не вызывает".
Некоторые политики в автономии опасаются, что в случае утверждения постановления, республиканский ЦИК сможет вмешиваться в избирательный процесс в Гагаузии, например, снимать кандидатов с гонки. Вице-спикер НСГ Георгий Лейчу сослался на пример местных выборов, которые прошли в прошлом месяце в гагаузском селе Копчак: "Этого не может быть, поэтому неоднократно и озвучивалось — то, что имело место на практике в Копчаке, когда обратились с необходимостью снятия с дистанции кандидатов в советники, ранее являвшихся членами партии "Шор". ЦИК республики отказал, потому что нет таких законных оснований".
Иван Бургуджи — один из главных критиков проекта. Он занимает пост советника исполняющего обязанности спикера НСГ Николая Орманжи. Самого Орманжи на слушаниях не было: "Нам спустили уже готовое вот это положение, в которое гагаузская сторона вносит изменения. Учитывая, что они еще ни один документ не подписали, который нам спускают, выходит, что гагаузы сами согласились на то, что у нас нет вообще правового регулирования. Мы сейчас пишем правовое регулирование, мы свой кодекс переписываем. Это ненормально", — считает Бургуджи.
Такой же позиции придерживается и бывший заместитель главы Гагаузии Валерий Яниогло: "Я считаю, что никаких постановлений принимать не надо. Законодательство уже определено. Его можно будет менять после избрания нового состава НСГ. Будет создана согласительная комиссия, и тогда в случае необходимости можно будет подкорректировать те законы, которые будут регламентировать избирательную кампанию".
В Кишиневе настаивают на принятии уже разработанного проекта постановления о проведении выборов в НСГ. По словам спикера парламента Игоря Гросу, правила о проверке членов избирательных органов и о финансировании кампаний — едины для всех и никаких уступок в этих вопросах не будет, а затягивание процесса вредит самой Гагаузии.
"То, что я вижу, к сожалению, это поведение, направленное на блокирование и затягивание процесса. И хуже от этого автономии. Все смотрят и не понимают, к чему они хотят прийти. Какова конечная цель. Оставаться в этом тупике? Мы вроде пришли к общему знаменателю. Они, когда приезжают в Кишинев, со всем согласны, а когда возвращаются или проезжают через какое-то посольство, становятся другими людьми", — заявил председатель парламента.
Мандаты депутатов Народного собрания Гагаузии истекли более полугода назад. Сейчас они вправе принимать только постановления, но не законы. Провести выборы за это время так и не удалось: две предыдущие попытки сорвались из-за противоречий между национальным и местным избирательными кодексами. Чтобы выйти из правового тупика, было разработано специальное постановление при участии депутатов парламента и НСГ, а также представителей администрации президента. Часть политиков в Комрате не поддерживает этот документ и предлагает сохранить существующие правила.