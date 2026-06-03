Родители закрывающейся школы: "Кто гарантирует безопасность наших детей?".

С осени дети будут учиться в других населённых пунктах, а 63 учебных заведения будут реорганизованы, сообщает Radio Moldova.

Там, где недостаточно учеников для формирования гимназических классов, школы преобразуют в начальные. Министр образования Дан Перчун заявил, что это решение болезненное, но необходимое.

Начальную школу в селе Новая Слободзия Сорокского района посещают всего девять учеников. Этого недостаточно для дальнейшей работы учреждения.

«В начале учебного года у нас было десять учеников, но один уехал в Польшу, где его родители работают уже несколько лет», — рассказала местная учительница Лилия Катлабуга.

Двое детей окончили первый класс, ещё четверо — второй, а трое завершили обучение в четвёртом классе. С осени школьников будут возить в соседние школы. Родители обеспокоены этими изменениями.

«У меня четверо детей, двое из них школьники. Если здесь ребёнок промочил ноги, он сразу мог переобуться. А если они будут учиться там, кто за ними присмотрит? Мы против, не хотим, чтобы школу закрывали», — говорит одна из матерей.

«Куда нам отправлять шестилетних детей? Они заканчивают уроки в 11:00–11:30. Кто привезёт их обратно? Кто гарантирует их безопасность? Никто», — заявил другой родитель.

Всего 73 школы с небольшим количеством учеников будут реорганизованы или закрыты. Детям обеспечат бесплатный транспорт, а родители в течение двух лет будут получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев.

Власти признают, что реформа непростая, однако считают её необходимой ради будущего детей, которые смогут учиться в более крупных и лучше оснащённых школах.

«Только тогда, когда в школе остаётся менее десяти учеников, учреждение прекращает работу, а в населённом пункте остаётся только детский сад. Мы используем данные, внесённые в информационную систему в октябре 2025 года. Очевидно, что такие решения никогда не бывают лёгкими, они требуют большого количества общения и диалога», — отметил министр образования Дан Перчун.

Согласно исследованию Института публичной политики, за последние 20 лет число школьников в сельской местности сократилось почти на 50%. Проблема заключается не только в уменьшении количества учеников, но и в качестве образования. В школах, где обучаются более 700 детей, средний балл по окончании гимназии составляет около 7,3, тогда как в небольших учебных заведениях он может снижаться до 5,9.