Тарнавский: Решение КС по полномочиям Гагаузии - провал государственной политики.

Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Александр Тарнавский считает, что «решение Конституционного суда Молдовы по ограничению полномочий Гагаузии - провал государственной политики центра».

В пятницу на внеочередном заседании НСГ он заявил, что «решение КС это и момент истины, и худший вариант (развития событий - «И»)», передает infotag.md

«Пересмотр нашего базового закона через судебные вердикты, а не через конструктивный диалог в стенах парламента, где закон и принимался - это худший сценарий для государственной политики в отношении автономии», - подчеркнул депутат.

Он выразил сожаление, что депутаты НСГ «не разработали компромиссный вариант документа, чтобы разрешить проблемы между центром и автономией».

«Три года митингов, враждебных высказываний и непризнания того, что автономия была передана Шору в концессию. Мы подставили людей и сорвали выборы. Сейчас единственный путь – диалог в рамках межпарламентской рабочей группы. Взвешенный диалог и признание того, что и Гагаузия виновата в том, что произошло», - сказал депутат.

Депутат Николай Дудогло заявил, что ответственность за потерю части полномочий лежит на нынешнего и.о. башкана Илью Узуна.

«Провокационные заявления и политические акции привели к сложившейся ситуации, потому Узун должен взять на себя ответственность и подать в отставку», - сказал Дудогло.

Узун попытался ему ответить, но ему не дали слово.

«Я ухожу, потому что не хочу слушать болтунов», - сказал он, покинув зал заседаний НСГ вместе с другими членами Исполкома Гагаузии.