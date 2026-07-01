theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
11 Июля 2026, 08:49
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тарнавский: Решение КС по полномочиям Гагаузии - провал государственной политики

Депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Александр Тарнавский считает, что «решение Конституционного суда Молдовы по ограничению полномочий Гагаузии - провал государственной политики центра».

Тарнавский: Решение КС по полномочиям Гагаузии - провал государственной политики.
Тарнавский: Решение КС по полномочиям Гагаузии - провал государственной политики.

В пятницу на внеочередном заседании НСГ он заявил, что «решение КС это и момент истины, и худший вариант (развития событий - «И»)», передает infotag.md

«Пересмотр нашего базового закона через судебные вердикты, а не через конструктивный диалог в стенах парламента, где закон и принимался - это худший сценарий для государственной политики в отношении автономии», - подчеркнул депутат.

Он выразил сожаление, что депутаты НСГ «не разработали компромиссный вариант документа, чтобы разрешить проблемы между центром и автономией».

«Три года  митингов, враждебных высказываний и непризнания того, что автономия была передана Шору в концессию. Мы подставили людей и сорвали выборы. Сейчас единственный путь – диалог в рамках межпарламентской рабочей группы. Взвешенный диалог и признание того, что и Гагаузия виновата в том, что произошло», - сказал депутат.

Депутат Николай Дудогло заявил, что ответственность за потерю части полномочий лежит на нынешнего и.о. башкана Илью Узуна.

«Провокационные заявления и политические акции привели к сложившейся ситуации, потому Узун должен взять на себя ответственность и подать в отставку», - сказал Дудогло.

Узун попытался ему ответить, но ему не дали слово. 

«Я ухожу, потому что не хочу слушать болтунов», - сказал он, покинув зал заседаний НСГ вместе с другими членами Исполкома Гагаузии.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте