Стояногло о ситуации в Гагаузии: После решения Конституционного суда наступит развязка.

После решения Конституционного суда Молдовы наступит развязка, а до 7 июля у властей Гагаузии ещё есть возможность самим выйти из кризиса: созвать Народное Собрание Гагаузии, сформировать ЦИК и запустить выборы.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, отметив, что это позволит отложить рассмотрение вопроса в Конституционном суде, передает noi.md

По его словам, ни Венецианская комиссия, ни общие принципы избирательного права не допускают, чтобы суд подменял собой избирательную комиссию.

«Это наш шанс доказать, что мы способны сами провести выборы. Если не сможем, дальнейший порядок определит Конституционный суд. Тогда выборы назначит и проведёт ЦИК Республики Молдова», - заявил Александр Стояногло.

Он отметил, что призывы сорвать выборы ничего не изменят. Неявка не отменит закон.

«Автономия сохранится. Башкан и Народное собрание останутся обязательными институтами Гагаузии. Но если выборы окажутся невозможны, на переходный период их полномочия будут обеспечены через механизм назначения», - подчеркнул депутат парламента, бывший генеральный прокурор.

Следует отметить, что 7 июля Конституционный суд Молдовы проведет заседание по рассмотрению обращения Министерства юстиции, касающегося ряда положений законодательства, регулирующего особый правовой статус Гагаузии.

Согласно обращению Министерства юстиции, Конституционному суду предстоит проверить конституционность отдельных статей Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» и Избирательного кодекса автономии. В частности, речь идет о праве Народного собрания утверждать состав Центрального избирательного органа автономии и устанавливать особенности проведения региональных выборов.