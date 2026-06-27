theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
27 Июня 2026, 12:44
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Стояногло о ситуации в Гагаузии: После решения Конституционного суда наступит развязка

После решения Конституционного суда Молдовы наступит развязка, а до 7 июля у властей Гагаузии ещё есть возможность самим выйти из кризиса: созвать Народное Собрание Гагаузии, сформировать ЦИК и запустить выборы.

Стояногло о ситуации в Гагаузии: После решения Конституционного суда наступит развязка.
Стояногло о ситуации в Гагаузии: После решения Конституционного суда наступит развязка.

Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, отметив, что это позволит отложить рассмотрение вопроса в Конституционном суде, передает noi.md

По его словам, ни Венецианская комиссия, ни общие принципы избирательного права не допускают, чтобы суд подменял собой избирательную комиссию. 

«Это наш шанс доказать, что мы способны сами провести выборы. Если не сможем, дальнейший порядок определит Конституционный суд. Тогда выборы назначит и проведёт ЦИК Республики Молдова», - заявил Александр Стояногло.

Он отметил, что призывы сорвать выборы ничего не изменят. Неявка не отменит закон. 

«Автономия сохранится. Башкан и Народное собрание останутся обязательными институтами Гагаузии. Но если выборы окажутся невозможны, на переходный период их полномочия будут обеспечены через механизм назначения», - подчеркнул депутат парламента, бывший генеральный прокурор. 

Следует отметить, что 7 июля Конституционный суд Молдовы проведет заседание по рассмотрению обращения Министерства юстиции, касающегося ряда положений законодательства, регулирующего особый правовой статус Гагаузии. 

Согласно обращению Министерства юстиции, Конституционному суду предстоит проверить конституционность отдельных статей Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии» и Избирательного кодекса автономии. В частности, речь идет о праве Народного собрания утверждать состав Центрального избирательного органа автономии и устанавливать особенности проведения региональных выборов.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте