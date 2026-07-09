Тарнавский: Призываю деятелей из Гагаузии отказаться от протестной политики.

Депутат НСГ Александр Тарнавский заявил в преддверии решения Конституционного суда, что автономии необходимо сосредоточиться на поиске компромиссов и профессиональном диалоге с центральными властями Молдовы.

Он написал в четверг в своем блоге, что «между Кишиневом и Комратом велась работа над документом, который должен определить порядок проведения будущих выборов депутатов НСГ и согласовать национальное и региональное избирательное законодательство». По мнению депутата, принятие такого документа до решения Конституционного суда «могло бы стать весомым аргументом в пользу способности автономии самостоятельно урегулировать спорные правовые вопросы, но реализовать эту инициативу своевременно не удалось», передает infotag.md

Тарнавский выразил надежду, что Конституционный суд при вынесении решения учтет особый правовой статус Гагаузии, закрепленный Конституцией, и подчеркнул, что «независимо от вердикта региону необходимо сохранить достоинство и продолжить работу в правовом поле».

В понимании депутата, Гагаузии «следует отказаться от политики постоянных протестов, «токсичных» политических союзов и популистских лозунгов».

«Нам пора перерасти эпоху бессмысленных митингов, разрушительных связей с токсичными политиками и пустых лозунгов, которые лишь ослабляют наши полномочия и наносят удар по имиджу региона. Время требует от нас быть аргументированными, профессиональными и договороспособными. Только так мы сможем вернуть Гагаузии ее доброе имя и дух созидания», - подчеркнул Тарнавский.

Конституционный суд в течение двух дней рассматривал запросы министерства юстиции и Народного собрания Гагаузии относительно полномочий автономии и порядка проведения выборов.