Серебрян связал проблемы Гагаузии с русификацией через школу и прессу.

Об этом Серебрян сказал в интервью, отвечая на вопрос о роли Гагаузии в отношениях Молдовы и Турции, сообщает rupor.md

«Мы хотели бы, чтобы эта автономия, небольшая тюркоязычная община, была мостом связи. К сожалению, эта община с большой скоростью теряет свою идентичность, культуру и язык, несмотря на автономию. В последние десятилетия произошла медленная, но постоянная русификация населения этого региона, прежде всего через школу и прессу», — заявил Серебрян.

По его словам, Кишинев обсуждает с турецкими партнерами поддержку образования на гагаузском и турецком языках, подготовку учителей, издание книг на гагаузском языке, а также развитие театра в Чадыр-Лунге и Комратского университета.

Серебрян отметил, что при создании автономии в 1994 году ее задачей было сохранение культурной и языковой идентичности гагаузов. По его словам, сейчас акцент должен быть сделан именно на гагаузском языке.

«Для нас важно делать акцент на гагаузском языке, а не на других языках, например русском, который остается доминирующим и в администрации, и в образовании в этом регионе. Здесь, конечно, Турция может нам очень помочь», — сказал посол.