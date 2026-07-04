Тарлев после отставки Мунтяну: Молдову захлестнула череда скандалов.

Председатель партии «Будущее Молдовы» и бывший премьер-министр Василе Тарлев заявил, что отставка премьер-министра Александра Мунтяну «не является ни политической случайностью, ни обычным административным эпизодом».

Тарлев уверен, что это свидетельствует о провале нынешней власти, пишет stiri.md

«Это явное доказательство провала правительства, которое всего за восемь месяцев сумело привести Молдову к состоянию хаоса, недоверия и глубокой нестабильности. Короткий период, но полностью находившийся под контролем власти, сосредоточившей в своих руках все рычаги управления государством», — заявил Василе Тарлев.

Бывший премьер сослался на заявление, которым Александр Мунтяну объявил о своей отставке, и отметил, что граждане имеют право знать причины, которые привели к такому решению.

«Как сообщил сам господин Мунтяну, он больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Однако граждане вправе спросить: что произошло настолько серьезного, что спустя восемь месяцев работы глава правительства публично признал, что не может продолжать? Кто на самом деле управляет Молдовой? Кто несет ответственность за катастрофу, которую мы наблюдаем каждый день?» — задался вопросом Тарлев.

По словам лидера партии «Будущее Молдовы», в последние месяцы Республика Молдова столкнулась с многочисленными скандалами, хаотичной налоговой политикой, а также проблемами в государственных учреждениях.

«За рекордно короткое время Молдову захлестнула череда скандалов. Хаотичная налоговая политика встревожила бизнес-среду и не только. Государственные учреждения были дискредитированы чрезмерными зарплатами, необоснованными премиями, партийными схемами, назначением родственников и приближенных на хорошо оплачиваемые должности за государственный счет. Расследования, подозрения в коррупции, административные злоупотребления и учреждения, превращенные в площадку для политических экспериментов!» — заявил бывший премьер.

Тарлев обвинил действующую власть в «захвате государства» и заявил, что граждане не должны быть свидетелями внутренних разборок.

«То, что происходит сегодня, демонстрирует крайне опасную вещь — захват государства и превращение собственного народа в заложников! Граждане Молдовы не должны беспомощно наблюдать за внутренними разборками группировок, которые сосредоточили в своих руках всю власть и теперь пытаются превратить собственные провалы в очередное политическое шоу. Хватит, мы вам больше не верим!» — сказал он.

Далее бывший премьер-министр заявил, что ситуация в Республике Молдова является критической, и обвинил нынешнюю власть в том, что она сосредоточена исключительно на сохранении своих позиций.

«Когда ты полностью контролируешь государственные институты, ты больше не имеешь права искать виноватых где-то еще. Ситуация в стране критическая по всем направлениям. Сегодня мы видим ослабленное государство, застой в экономике, все более бедных граждан и власть, озабоченную исключительно сохранением собственной власти», — отметил Тарлев.

По его словам, должность премьер-министра означает ответственность и результаты, а не только публичный имидж и обещания.

«Пост премьер-министра — это не имидж, пресс-конференции, обещания и красивые лозунги. Это ответственность. Это результаты. А когда государственные институты один за другим оказываются в центре публичных скандалов и дестабилизации, речь уже идет не об отдельных ошибках, а о полном провале управления», — заявил бывший глава правительства.

Василе Тарлев напомнил, что возглавлял правительство Республики Молдова в 2001–2008 годах, и отметил, что, несмотря на сложные периоды, не допустил дискредитации государственных институтов.

«Мне выпала честь и ответственность возглавлять правительство Республики Молдова в 2001–2008 годах. Я хорошо знаю, что значит управлять страной в очень сложных условиях. Были экономические кризисы, давление и крайне непростые периоды. Но я никогда не позволял унижать государство, дискредитировать его институты и превращать граждан в зрителей бесконечного политического спектакля. Не в этом заключается роль государственных руководителей!» — заявил Тарлев.

В завершение лидер партии «Будущее Молдовы» призвал к переменам в руководстве страны.

«Молдове не нужны темные схемы, шантаж, искусственно придуманные страшилки, коррумпированные политики и власти, пытающиеся скрыть свою некомпетентность за пропагандой. Остановитесь!» — заявил он.

«Нашей Родине — Молдове больше не нужны политические эксперименты и простая ротация должностей. Стране нужны настоящие профессионалы. Компетентные и эффективные руководители. Настоящий патриотизм. Уважение к гражданам. Экономика, которая производит, создает рабочие места и дает людям уверенность в завтрашнем дне!» — добавил бывший премьер-министр.