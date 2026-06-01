Муравский о премьере Мунтяну: Вы приехали поднимать страну, а не поддерживать её ликвидацию.

По его словам, главным вопросом для него была способность Мунтяну действовать самостоятельно и формировать собственную команду, передает noi.md

«Все будет зависеть от того, насколько он будет проявлять свою самостоятельность, насколько покажет, что правительство — это правительство, в котором решает он, насколько сможет уйти от влияния "жёлтых" и насколько будет самостоятельным в формировании кабинета», — отметил бывший министр в эфире программы «Федорова Time».

Муравский допустил, что на первом этапе премьер мог опираться на уже предложенную ему команду, поскольку большинство будущих министров было ему не знакомо.

«Можно было объяснить, что он пришел новым человеком и большинство людей не знает. Но я думал, что через три-четыре месяца мы услышим: этот человек не справляется, этот не подходит, и я начинаю формировать такое правительство, которое считаю необходимым. Но мы этого не услышали», — заявил он.

Наибольшее недовольство Муравского вызвала позиция премьера вокруг темы объединения Молдовы с Румынией.

«К великому моему сожалению, он вписался в эту волну, сделав заявление, что если завтра будет референдум по присоединению к Румынии, то он проголосует за», — сказал бывший вице-премьер.

После этого Муравский обратился к премьер-министру с эмоциональным вопросом.

«Господин премьер-министр, а зачем вы мне тут нужны? Вот таких людей, которые сделают подобное заявление, у нас пруд пруди и без вас. Вы приехали решать проблемы страны, помогать государству, использовать свои знания и опыт, а заявляете, что поддержите ликвидацию этого государства», — подчеркнул он.

По мнению Муравского, подобная позиция несовместима с ролью руководителя правительства.

«Вы демонстрируете свою некомпетентность как государственного деятеля, задача которого — поднимать страну и работать на её развитие», — заявил он.