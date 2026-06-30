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rupor.md logorupor
30 Июня 2026, 23:45
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Герасимов: Скандалы в госучреждениях не меняют европейский курс Молдовы

Скандал, разгоревшийся вокруг недавних назначений в государственные учреждения, совпал по времени со вторым саммитом Молдова—ЕС в Брюсселе.

Герасимов: Скандалы в госучреждениях не меняют европейский курс Молдовы.
Герасимов: Скандалы в госучреждениях не меняют европейский курс Молдовы.

Сложившуюся ситуацию и ее влияние на европейский курс страны прокомментировала главный переговорщик Республики Молдова по интеграции с ЕС Кристина Герасимов, передает rupor.md

По ее словам, любые кадровые просчеты бьют по репутации республики, однако европейских партнеров интересуют не единичные инциденты, а системные реформы.

Кристина Герасимов заявила, что любые скандалы и нарушения в государственных учреждениях негативно отражаются на доверии к европейской интеграции Молдовы. По её словам, инцидент, произошедший во время саммита в Брюсселе, безусловно, повредил имиджу страны, однако не является чем-то исключительным для нынешнего этапа развития молдавской демократии и не способен изменить европейский курс республики.

Говоря о реакции Брюсселя, Герасимов отметила, что европейские партнёры пока не поднимали этот вопрос напрямую, поскольку события произошли совсем недавно. При этом основное внимание Евросоюза, по её словам, сосредоточено на устранении системных проблем, а не на отдельных инцидентах.

Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие месяцы и годы Молдове предстоит провести ряд важных реформ. В частности, речь идёт о повышении прозрачности работы государственных предприятий, а также реформировании системы оплаты труда, включая понятные и прозрачные механизмы начисления премий и бонусов.

По словам Герасимов, серия увольнений высокопоставленных чиновников и расследования, проводимые Национальным антикоррупционным центром, свидетельствуют о том, что государственные институты постепенно становятся более зрелыми и способны реагировать на нарушения.

Источник
rupor.md logorupor
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