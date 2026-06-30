Табурчану работала в проекте ЕС параллельно с деятельностью в MoldATSA.

Анастасия Табурчану, кузина Майи Санду, которая подала в отставку из ГП MoldATSA на фоне скандала на предприятии, с октября 2024 года по июнь 2026 года также работала в рамках Группы поддержки реформ (Reform Support Team).

Это проект, финансируемый Европейским союзом и реализуемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает zdg.md

Информацию подтвердило Представительство Европейского союза в Республике Молдова для портала Newsmaker.

Реакция Делегации ЕС в Кишинёве последовала после того, как в публичном пространстве появились сведения о том, что Анастасия Табурчану якобы получала 4 000 евро в месяц за работу специалистом по коммуникациям в Государственной канцелярии в рамках проекта, финансируемого ЕС, а её контракт был расторгнут после недавнего скандала в ГП MoldATSA.

Делегация ЕС уточнила, что не комментирует отдельные случаи, «которые являются предметом общественных или политических дебатов», однако подтверждает, что Анастасия Табурчану была нанята в рамках контракта Reform Support Team в период с октября 2024 по июнь 2026 года.

«В этом качестве она оказывала поддержку в сфере коммуникаций Государственной канцелярии и кабинету премьер-министра. Анастасия Табурчану подала в отставку в июне 2026 года. ЕБРР проводит оценку реализации данного контракта. Комиссия ожидает результаты этой оценки, чтобы решить, необходимы ли дополнительные меры», - говорится в заявлении Делегации ЕС.

Также Делегация ЕС отметила, что приняла к сведению «информацию, опубликованную в публичном пространстве, и ответы, предоставленные вовлечёнными лицами», и ожидает, что государственное управление и публичные учреждения Молдовы будут функционировать в соответствии с принципами прозрачности, ответственности и надлежащего управления.

«Проекты, финансируемые из бюджета ЕС, должны соответствовать самым высоким стандартам, предусмотренным финансовым регламентом ЕС», - добавили в Делегации.

Относительно найма экспертов в команду поддержки реформ Делегация ЕС пояснила, что министерства определяют кадровые потребности, вакансии публикуются на платформах ЕБРР и ЕС, а кандидаты отбираются через конкурс:

«Заявки оцениваются на конкурсной основе, а выбранный кандидат нанимается подрядчиком. Делегация ЕС выступает наблюдателем в этом процессе».

Ранее правительство заявляло для NM, что Анастасия Табурчану не входила в штат Государственной канцелярии после 12 января 2023 года и не занимала государственную должность. По данным кабмина, её деятельность осуществлялась на основании контрактов с различными донорами, которые не предполагают занятия государственной должности. Относительно информации о её вознаграждении представители правительства заявили 30 июня, что не могут предоставить детали, поскольку контракт «заключался между донорами и нанятым лицом».

«Правительство не является стороной этого контракта и, следовательно, не имеет доступа к его финансовым условиям», - заявили в кабмине.

ZdG опубликовало в четверг, 18 июня, расследование, в котором говорилось, что Думитру Вангели, руководитель госпредприятия MoldATSA с зарплатой около 110 тысяч леев в месяц, включил ложную информацию в CV, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году. Вангели указал в документе, опубликованном на сайтах государственных учреждений, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады и затем два года работал пилотом на пассажирских рейсах в Air Canada. Оба утверждения, однако, не соответствуют действительности, согласно ответам, полученным ZdG, в том числе от Air Canada.

После расследования ZdG Вангели был отстранён от должности, а затем уволен.

Через два дня после публикации расследования в публичном пространстве появилась информация о том, что Анастасия Табурчану, бывший специалист по коммуникациям экс-премьер-министра Натальи Гаврилицы и двоюродная сестра президента Майи Санду, работала на госпредприятии специалистом по коммуникациям. По опубликованным данным, она получила за эту работу более полумиллиона леев, то есть в среднем свыше 75 тысяч леев в месяц, что вызвало критику в обществе. 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги.

Затем последовали ещё две отставки 29 июня — Роман Кожухарь ушел с должности директора Агентства публичной собственности (АПС), а депутат PAS Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.