Табурчану о том, как получила работу в MoldATSA: Инициатива исходила не от меня.

Пояснения прозвучали после того, как ее имя стало упоминаться в публичном пространстве в связи с размером получаемого вознаграждения и процедурой приема на работу.

По ее словам, инициатива исходила не от нее, а от представителей государственного предприятия, которые искали специалиста по коммуникациям, сообщает bani.md

«Со мной связался кто-то из MoldATSA, потому что они искали специалиста по коммуникациям. Я попыталась найти человека, который захотел бы занять эту должность, спрашивала среди своих знакомых. Не нашла никого, кто в тот момент искал работу. После нескольких обсуждений я согласилась на эту должность», — заявила Анастасия Табурчану.

Тема привлекла внимание общественности после появления информации о доходах, которые она получила в рамках предприятия. Согласно опубликованным данным, менее чем за год работы в MoldATSA доходы Табурчану превысили один миллион леев.

Размер вознаграждения и обстоятельства ее трудоустройства вызвали общественную дискуссию, особенно учитывая статус MoldATSA как государственного предприятия и уровень заявленной заработной платы.