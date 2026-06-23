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bani.md logobani
23 Июня 2026, 14:30
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Табурчану о том, как получила работу в MoldATSA: Инициатива исходила не от меня

Пояснения прозвучали после того, как ее имя стало упоминаться в публичном пространстве в связи с размером получаемого вознаграждения и процедурой приема на работу.

Табурчану о том, как получила работу в MoldATSA: Инициатива исходила не от меня.
Табурчану о том, как получила работу в MoldATSA: Инициатива исходила не от меня.

По ее словам, инициатива исходила не от нее, а от представителей государственного предприятия, которые искали специалиста по коммуникациям, сообщает bani.md

«Со мной связался кто-то из MoldATSA, потому что они искали специалиста по коммуникациям. Я попыталась найти человека, который захотел бы занять эту должность, спрашивала среди своих знакомых. Не нашла никого, кто в тот момент искал работу. После нескольких обсуждений я согласилась на эту должность», — заявила Анастасия Табурчану.

Тема привлекла внимание общественности после появления информации о доходах, которые она получила в рамках предприятия. Согласно опубликованным данным, менее чем за год работы в MoldATSA доходы Табурчану превысили один миллион леев.

Размер вознаграждения и обстоятельства ее трудоустройства вызвали общественную дискуссию, особенно учитывая статус MoldATSA как государственного предприятия и уровень заявленной заработной платы.

Источник
bani.md logobani
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