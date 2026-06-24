Глава АПС о возврате денег, полученных Табурчану: Думаю, мы найдем решение.

Директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь заявил, что способ возврата надбавок и доплат к зарплате, полученных пресс-секретарём MoldATSA Анастасией Табурчану, будет определён после завершения официальных проверок.

«Посмотрим… Речь идёт о строго операционной деятельности предприятия. Мы проанализируем ситуацию и определим метод возврата. Ждём выводы комиссии ревизоров и финансовой инспекции. Думаю, будет найдено решение для возврата сумм», — заявил Кожухарь в среду, 24 июня, перед заседанием правительства, сообщает realitatea.md

Напомним, что Анастасия Табурчану подала в отставку во вторник, 23 июня, с должности пресс-секретаря государственного предприятия MoldATSA и заявила, что вернёт все суммы, полученные в виде надбавок и доплат к зарплате за период работы.

Решение последовало после публикации журналистского расследования, согласно которому она получила более одного миллиона леев менее чем за год. По данным RISE Moldova, её месячный доход составлял более 75 000 леев в прошлом году, а в 2026 году превысил 120 000 леев в месяц.

Скандал вокруг MoldATSA начался после другого расследования, касающегося директора предприятия Дмитрия Вангели. Он указал в резюме учёбу и опыт работы в канадских авиакомпаниях, однако эти данные не удалось подтвердить в Air Canada. После этих разоблачений Вангели подал в отставку, а АПС объявило о начале проверки.