Табурчану объяснила, почему решила вернуть деньги, полученные от MoldATSA.

Объявление Анастасии Табурчану, двоюродной сестры Майи Санду, об уходе из госпредприятия MoldATSA и намерении вернуть все полученные надбавки и доплаты к зарплате за весь период работы, вызвало множество вопросов в обществе.

В социальных сетях пользователи начали обсуждать, каким образом эти средства могут быть возвращены с юридической и практической точки зрения.

В связи с этим издание Ziarul de Gardă направило запрос в MoldATSA с вопросом, существует ли правовое основание для возврата предприятию средств, полученных Анастасией Табурчану, и какой может быть процедура такого возврата.

В ответ представители предприятия сообщили, что вопросы, связанные с юридическими аспектами, требуют дополнительного анализа, и пообещали предоставить разъяснения в установленный законом срок. При этом в MoldATSA подтвердили, что Табурчану была принята на работу 2 июня 2025 года.

«Я думаю, что будет найдено решение для возврата средств, о которых говорила госпожа Табурчану», — заявил директор Агентства публичной собственности (АПС) Роман Кожухарь перед заседанием правительства 24 июня.

Анастасия Табурчану: «Конкретная процедура будет определена позже»

По данным журналистов Rise Moldova, в прошлом году Табурчану получила доход свыше полумиллиона леев — в среднем более 75 тысяч леев в месяц. В 2026 году ее вознаграждение в MoldATSA значительно выросло и превысило 120 тысяч леев в месяц. Ранее сама Табурчану заявляла, что ее должностной оклад составлял 25 700 леев, к которому добавлялись выплаты за стаж и объем работы.

В среду, 24 июня, журналисты ZdG спросили Табурчану, почему она решила вернуть полученные надбавки и доплаты.

В ответ она заявила, что считает ошибкой свое согласие на эти выплаты, хотя они были начислены законно.

«Это была существовавшая в учреждении практика. В последние годы предприятие демонстрировало хорошие финансовые результаты и располагало собственными доходами, а не средствами государственного бюджета. Тем не менее я недостаточно оценила последствия такого решения и влияние, которое эта ситуация может оказать на людей, не имеющих к ней никакого отношения.

В последние дни общественное внимание было сосредоточено почти исключительно на размере моего вознаграждения, и эта ситуация начала влиять на репутацию людей, не связанных с данным вопросом. Именно поэтому я решила вернуть все суммы, которые будут определены как выплаты сверх должностного оклада», — заявила Анастасия Табурчану.

На вопрос о правовых основаниях и механизме возврата средств она ответила, что существуют законные способы перечислить деньги обратно учреждению.

«Конкретная процедура будет определена совместно с финансовым и юридическим подразделениями предприятия с соблюдением всех действующих законодательных норм», — добавила Табурчану.