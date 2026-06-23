Активист: При Воронине работал только его сын, при Санду - только ее двоюродные сестры.

Политический активист Виталий Спрынчана раскритиковал трудоустройство двоюродной сестры президента Майи Санду — Анастасии Табурчану — в госпредприятии MoldATSA с зарплатой более 120 тысяч леев в месяц.

По его мнению, ситуация напоминает времена президентства Владимира Воронина, сообщает unimedia.info

«Во времена, когда президентом страны был Воронин, а его сын Олег выигрывал всевозможные государственные тендеры и проекты через свои компании — в банковской сфере, строительстве и других областях, по стране ходил анекдот: "В этой стране работает только Олег Воронин".

Не прошло много времени, как мы снова оказались в похожей ситуации, когда в этой стране работают только двоюродные сёстры и родственники президента», — написал Виталий Спрынчана.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, согласно которому двоюродная сестра президента Майи Санду Анастасия Табурчану менее чем за год работы в должности пресс-секретаря в MoldATSA — государственном предприятии, отвечающем за безопасность воздушного движения — получила более одного миллиона леев.