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unimedia.info logounimedia
23 Июня 2026, 16:22
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Активист: При Воронине работал только его сын, при Санду - только ее двоюродные сестры

Политический активист Виталий Спрынчана раскритиковал трудоустройство двоюродной сестры президента Майи Санду — Анастасии Табурчану — в госпредприятии MoldATSA с зарплатой более 120 тысяч леев в месяц.

Активист: При Воронине работал только его сын, при Санду - только ее двоюродные сестры.
Активист: При Воронине работал только его сын, при Санду - только ее двоюродные сестры.

По его мнению, ситуация напоминает времена президентства Владимира Воронина, сообщает unimedia.info

«Во времена, когда президентом страны был Воронин, а его сын Олег выигрывал всевозможные государственные тендеры и проекты через свои компании — в банковской сфере, строительстве и других областях, по стране ходил анекдот: "В этой стране работает только Олег Воронин".

Не прошло много времени, как мы снова оказались в похожей ситуации, когда в этой стране работают только двоюродные сёстры и родственники президента», — написал Виталий Спрынчана.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, согласно которому двоюродная сестра президента Майи Санду Анастасия Табурчану менее чем за год работы в должности пресс-секретаря в MoldATSA — государственном предприятии, отвечающем за безопасность воздушного движения — получила более одного миллиона леев.

Источник
unimedia.info logounimedia
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