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stiri.md logostiri
18 Июня 2026, 16:18
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Свидетель по делу «Кулёк»: 800 тысяч долларов не поместятся в кулёк

"Я знаю, как выглядят 800 тысяч долларов, и они не поместятся в кулёк", - заявил свидетель защиты, председатель Окницкого района Юрие Плопа, в ходе слушаний по делу «Кулёк» в Высшей судебной палате 17 июня.

Свидетель по делу «Кулёк»: 800 тысяч долларов не поместятся в кулёк.
Свидетель по делу «Кулёк»: 800 тысяч долларов не поместятся в кулёк.

Он заявил, что в пакете, который лидер социалистов Игорь Додон получил от бывшего председателя демократов Владимира Плахотнюка, не могла находиться сумма, о которой говорят прокуроры — от 600 тысяч до одного миллиона долларов, передает stiri.md со ссылкой на independent.md

Адвокат Игоря Додона подчеркнул, что свидетель сделал это заявление искренне и под присягой. По словам Николая Постурусу, были представлены и другие важные для дела показания, касающиеся предполагаемого получения финансирования.

Напомним, что в ходе судебного заседания бывший депутат Владимир Чеботарь заявил, что, согласно разговору с Владимиром Плахотнюком после появления видеозаписи, известной как «кулёк», в переданном Игорю Додону пакете находилось от 500 000 до 750 000 евро. Чеботарь утверждает, что такая сумма могла бы поместиться в кулёк, если бы она состояла из банкнот номиналом 500 евро, уточнив при этом, что лично не видел содержимого и что эту информацию ему сообщил Плахотнюк.

Источник
stiri.md logostiri
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