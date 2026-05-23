23 Мая 2026, 12:15
Додон: Власти делают всё, чтобы в стране место граждан занимали индийцы и непальцы

Лидер ПСРМ Игорь Додон выступил с резкой критикой в адрес правящей партии PAS, заявив, что "её политика способствует оттоку граждан из страны и росту трудовой миграции".

По словам Додона, власти меняют свою позицию относительно привлечения иностранной рабочей силы: "если ранее звучали заявления о необходимости привлечь около 300 тысяч трудовых мигрантов, то сейчас обсуждается цифра примерно в 100 тысяч человек", передает actualitati.md

Политик утверждает, что подобные подходы не решают проблему, а лишь усугубляют её.

«PAS делает всё возможное, чтобы граждане Молдовы продолжали покидать страну, а их место занимали индийцы и непальцы», — заявил он.

Додон подчеркнул, что ситуация выходит за рамки социальной и экономической политики и затрагивает вопросы национальной безопасности.

Он также отметил, что государству необходима стратегия, направленная на удержание населения и создание условий для возвращения трудовых мигрантов, а не замещение рабочей силы за счёт иностранцев.

Источник
actualitati.md
