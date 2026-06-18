Суд заочно арестовал Илана Шора по делу о выводе 100 млн долларов из BEM.

Суд сектора Чеканы вынес решение о заочном предварительном аресте на 30 суток Илана Шора по делу о хищении 100 млн долларов из Banca de Economii. Решение приняли 17 июня по ходатайству прокурора.

По данным прокуратуры, Шора обвиняют в том, что в 2013–2014 годах, когда он занимал должность председателя административного совета Banca de Economii, он якобы организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему вывода 100 млн долларов из активов банка, передает rupor.md

Следствие считает, что Шор фактически контролировал через подставных лиц несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансовых решений, необходимых для реализации схемы.

Прокуратура утверждает, что в рамках этой схемы создавались условия для перевода и использования средств BEM в интересах организованной преступной группы, в том числе с применением поддельных документов. Шору вменяют роль организатора, подстрекателя и соавтора хищения чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного несколькими лицами в составе организованной преступной группы.

В прокуратуре уточнили, что по тому же делу 29 января 2024 года исполняющий обязанности председателя BEM был приговорен к 10 годам лишения свободы. Сейчас это дело находится на рассмотрении Апелляционной палаты Центр. Решение должны огласить 8 июля.

Илан Шор находится за пределами Молдовы с 2019 года. Сначала он уехал в Израиль, а затем перебрался в Россию и получил российское гражданство.

В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева уже приговорила Шора к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Приговор вынесли заочно.