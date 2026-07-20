В Кишиневе задержали двух подозреваемых по делу о предполагаемом изнасиловании.

Как сообщили в ведомстве, после поступления сообщения о предполагаемом преступлении правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и в короткие сроки задержали их.

В ходе следственных действий были обнаружены вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

Затем задержанных передали в Инспекторат полиции сектора Центр, сотрудники которого продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.