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Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 11:55
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В Кишиневе задержали двух подозреваемых по делу о предполагаемом изнасиловании

Минувшей ночью в парке «Валя Морилор» в Кишиневе карабинеры задержали двух молодых людей, подозреваемых в причастности к изнасилованию.

В Кишиневе задержали двух подозреваемых по делу о предполагаемом изнасиловании.
В Кишиневе задержали двух подозреваемых по делу о предполагаемом изнасиловании.

Как сообщили в ведомстве, после поступления сообщения о предполагаемом преступлении правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и в короткие сроки задержали их.

В ходе следственных действий были обнаружены вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

Затем задержанных передали в Инспекторат полиции сектора Центр, сотрудники которого продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник
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