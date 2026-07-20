20 Июля 2026, 11:55
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В Кишиневе задержали двух подозреваемых по делу о предполагаемом изнасиловании
Минувшей ночью в парке «Валя Морилор» в Кишиневе карабинеры задержали двух молодых людей, подозреваемых в причастности к изнасилованию.
Как сообщили в ведомстве, после поступления сообщения о предполагаемом преступлении правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и в короткие сроки задержали их.
В ходе следственных действий были обнаружены вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.
Затем задержанных передали в Инспекторат полиции сектора Центр, сотрудники которого продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.