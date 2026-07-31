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deschide.md logodeschide
31 Июля 2026, 17:52
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Против Илана Шора завели новое уголовное дело: обвинили в хищении $100 млн из BEM

Осужденный беглый олигарх Илан Шор предстанет перед судом по новому уголовному делу. На этот раз его обвиняют в хищении 100 миллионов долларов из Banca de Economii (BEM).

Против Илана Шора завели новое уголовное дело: обвинили в хищении $100 млн из BEM.
Против Илана Шора завели новое уголовное дело: обвинили в хищении $100 млн из BEM.

Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, Шор, занимая должность председателя Совета администрации Banca de Economii, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года якобы организовал и координировал деятельность преступной группы, разработавшей и реализовавшей схему хищения 100 миллионов долларов из активов банка, передает deschide.md

По версии следствия, через подставных лиц он фактически контролировал несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана.

Таким образом, как утверждает прокуратура, были созданы условия для перевода и использования денежных средств Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов.

В результате Илан Шор обвиняется в том, что выступал организатором, подстрекателем и соисполнителем хищения денежных средств Banca de Economii, действуя совместно с другими участниками преступной схемы.

За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, что Илан Шор уже приговорен в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве.

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Источник
deschide.md logodeschide
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