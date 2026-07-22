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ipn
22 Июля 2026, 12:02
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Суд приостановил деятельность трех партий и распорядился распустить «Шанс»

Апелляционная палата приняла решение о приостановлении деятельности партий Moldova Mare, FASM и Renaștere, а политическая партия Șansă («Шанс») подлежит роспуску, согласно решению суда.

Суд приостановил деятельность трех партий и распорядился распустить «Шанс».
Суд приостановил деятельность трех партий и распорядился распустить «Шанс».

Деятельность партии Moldova Mare («Великая Молдова») приостановлена сроком на 12 месяцев. В отношении партий Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei («Сила альтернативы и спасения Молдовы») и Renaștere («Возрождение») суд установил срок приостановления в шесть месяцев, пишет ipn.md

Кроме того, Апелляционная палата постановила ликвидировать политические партии «Шанс», «Возрождение», «Победа» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы» (FASM), признав их преемниками партии «Шор», объявленной неконституционной в 2023 году. Такое решение суд принял после рассмотрения исков, поданных Министерством юстиции.

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, присутствовавший на судебном заседании, раскритиковал решение суда и заявил, что политформирование обжалует его в Верховном суде, а при необходимости обратится в Европейский суд по правам человека.

Решения Апелляционной палаты могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством.

Источник
ipn
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