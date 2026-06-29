В Молдове девочку год избивал одноклассник: суд присудил ей 3 тысячи леев.

Апелляционная палата присудила 3 тысячи леев компенсации морального вреда девочке, которую в течение года систематически избивал и подвергал психологическому насилию одноклассник. Родители требовали 50 тысяч леев.

«Резинский суд признал факт избиения девочки, но отклонил иск и не присудил ребёнку никакой компенсации. Мы обжаловали это решение в Апелляционной палате. Накануне мы получили резолютивную часть решения, мотивировочная часть пока отсутствует. Суд оценил год систематического насилия над несовершеннолетней в 3 тысячи леев морального ущерба — именно такую сумму определила Апелляционная палата», — заявила адвокат Виолетта Гашицой в эфире передачи на unimedia.info

«Государственные органы в ответ лишь развели руками и фактически бездействовали, ссылаясь на то, что агрессор несовершеннолетний и не может быть привлечён к ответственности. Тогда мы подали иск о взыскании морального вреда за всё, что пережил ребёнок», - добавила адвокат.

«Мы обратились в суд и привлекли в качестве ответчика учебное заведение, потому что в течение года всё происходило под наблюдением учителей. Школа знала о систематическом буллинге, о том, что девочку избивают, имелись даже телесные повреждения, подтверждённые медицинскими документами. Однако никаких реальных мер для защиты ребёнка предпринято не было — складывалось впечатление, что защищали агрессора, а не пострадавшую несовершеннолетнюю. Мы обращались в Министерство образования, была создана комиссия, которая формально подтвердила факты насилия, но единственным её решением стали профилактические беседы с несовершеннолетним нарушителем, которые не остановили насилие.

Судебный процесс длился два года. Это обескураживает, потому что государство фактически не несёт ответственности за отсутствие защиты наших детей. Когда я отдаю ребёнка в школу, учебное заведение обязано обеспечивать его безопасность с момента прихода до момента ухода. Школа не смогла защитить моего ребёнка и, более того, в суде пыталась переложить вину на девочку, утверждая, что она якобы сама спровоцировала насилие — именно такой месседж транслировало учебное заведение. Отдельно нам удалось добиться, чтобы правоохранительные органы наложили штраф на родителей агрессора. Его самого к ответственности привлечь не удалось, однако факты насилия были установлены, и штраф был выписан его родителям», - рассказала Виолетта Гашицой.

«Мы требовали около 50 тысяч леев, но суд присудил только 3 тысячи. Родители девочки имеют право обжаловать это решение в Высшей судебной палате, и если сумма останется неизменной, она, по нашему мнению, будет совершенно несправедливой. Также они могут обратиться в Европейский суд по правам человека. Я понимаю, что родители уже устали от судебных тяжб, они даже сменили школу. Ребёнок до сих пор находится на психологической реабилитации, потому что пережитая травма была очень серьёзной. А отсутствие поддержки со стороны государства стало для неё двойной травмой.

В Молдове много случаев насилия в школах. Если бы родители проявляли больше решимости и чаще обращались в суды, и если бы у нас было больше судебной практики по таким делам, то и решения судей, безусловно, были бы иными — особенно в части размера компенсаций морального вреда несовершеннолетним», — резюмировала Виолетта Гашицой.