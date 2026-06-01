Суд по делу Иона Крянгэ отложили: судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Судебно-медицинская экспертиза, назначенная по делу бывшего начальника Юридического управления парламента Иона Крянгэ, обвиняемого в государственной измене, до сих пор не завершена. Об этом сообщил судья Вячеслав Черналев.

В то же время суд предоставил Центру судебной медицины дополнительный двухнедельный срок для завершения экспертизы, передает rupor.md

Прокурор по делу Думитру Штефырцэ попросил суд установить окончательный срок представления результатов экспертизы и применить санкции к Центру судебной медицины, если его распоряжение не будет исполнено. По его словам, затягивание проведения экспертизы приводит к задержке рассмотрения уголовного дела. Однако суд отклонил это ходатайство.

Вместе с тем прокурор заявил, что обвиняемый, по его мнению, не в полной мере добросовестно исполняет свои процессуальные обязанности. Сторона обвинения считает, что Ион Крянгэ ссылается на состояние здоровья, чтобы отложить судебное разбирательство и представить себя жертвой сложившейся ситуации.

В ходе заседания адвокат Юрий Флоря представил суду ряд медицинских документов, объясняющих отсутствие обвиняемого. Защита также сообщила, что Иону Крянгэ, возможно, предстоит еще одно хирургическое вмешательство.

Юрий Флоря заявил, что его подзащитный принимал участие во всех процессуальных действиях, когда это позволяло состояние здоровья. Он отверг обвинения в намеренном затягивании процесса, подчеркнув, что невозможность участия в заседаниях подтверждается медицинскими документами, приобщенными к материалам дела.

Ион Крянгэ обвиняется в государственной измене и заговоре против государства. По версии прокуратуры, в 2023–2024 годах он поддерживал переписку и проводил конспиративные встречи с помощником военного атташе Посольства Российской Федерации в Кишиневе. Бывший глава Юридического управления парламента был задержан в июле 2024 года после того, как, по данным следствия, получил 500 долларов от российского должностного лица. Сам Ион Крянгэ своей вины не признает.