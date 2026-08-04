Суд ограничил деятельность партии Ирины Влах на год: срок отсчитывается с сентября 2025-го.

Апелляционная палата Центр удовлетворила иск министерства юстиции и ограничила деятельность партии Ирины Влах «Сердце Молдовы» на 12 месяцев.

Срок отсчитывается с 25 сентября 2025 года, когда суд ввел временное ограничение на период разбирательства. Таким образом, он истекает 25 сентября 2026 года, передает rupor.md

Суд также отклонил требование партии отменить временное ограничение. Решение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение десяти дней.

Тем же решением партия «Сердце Молдовы» обязана уплатить 250 леев в качестве государственной пошлины и 200 леев в качестве гербового сбора.

Лидер партии Ирина Влах заявила, что обвинения в незаконном финансировании партии, выдвинутые властями перед парламентскими выборами 2025 года, не подтвердились. По её словам, финансовая проверка, проведённая Центральной избирательной комиссией в течение восьми месяцев, подтвердила законность финансирования партии. Влах заявила, что партия продолжит свои усилия по построению «демократического и правового государства».

Минюст обратился в суд в сентябре 2025 года после того, как ЦИК потребовала ограничить деятельность «Сердца Молдовы» из-за подозрений в незаконном финансировании. После введения временного ограничения ЦИК исключила кандидатов партии из списка «Патриотического блока» перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года.