Дурлештяну и Лупу объединились в политическом проекте.

Бывший министр финансов Мариана Дурлештяну присоединилась к политической партии «Mișcarea Respect Moldova», которую ранее возглавлял экс-спикер парламента Мариан Лупу.

Дурлештяну была избрана на должность первого заместителя председателя партии, передает logos-pres.md

Решение было принято в пятницу, 31 июля, на заседании Национального политического совета формирования. «Благодарю команду Respect Moldova за теплый прием. Я была рада вновь встретиться с коллегами, с которыми ранее работала», — заявила Мариана Дурлештяну в социальных сетях после объявления о решении.

Мариана Дурлештяну имеет значительный опыт работы в сфере государственного управления, дипломатии и международного корпоративного сектора. Она занимала должность министра финансов Республики Молдова в 2008–2009 годах в правительстве Зинаиды Гречаный.

Позже была чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также занимала должность вице-президента по финансам и рискам компании KazMunayGas International (группа Rompetrol).

В новой структуре руководства партии должности заместителей председателя получили бывший председатель парламента Молдовы Мариан Лупу и бывший министр образования, культуры и исследований в правительстве Иона Кику Лилия Поголша. Председателем партии является Вячеслав Бурлак, бывший председатель района Криулень.

В последнее время Мариана Дурлештяну стала заметно активнее в публичном пространстве. Она выступает с критикой политики нынешней власти, комментирует экономические и социальные вопросы, а также дистанционно участвовала в некоторых протестных акциях.

Стоит напомнить, что в 2021 году Мариана Дурлештяну стала кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова в рамках попытки сформировать «переходное правительство». Её кандидатуру выдвинула группа депутатов ПСРМ во время политического кризиса после отставки правительства Иона Кику. Однако назначение так и не состоялось: на фоне споров между парламентом и президентом по вопросу формирования нового правительства Дурлештяну передумала и отозвала свою кандидатуру.