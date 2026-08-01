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logos.press.md logologos
1 Августа 2026, 12:45
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Дурлештяну и Лупу объединились в политическом проекте

Бывший министр финансов Мариана Дурлештяну присоединилась к политической партии «Mișcarea Respect Moldova», которую ранее возглавлял экс-спикер парламента Мариан Лупу.

Дурлештяну и Лупу объединились в политическом проекте.
Дурлештяну и Лупу объединились в политическом проекте.

Дурлештяну была избрана на должность первого заместителя председателя партии, передает logos-pres.md

Решение было принято в пятницу, 31 июля, на заседании Национального политического совета формирования. «Благодарю команду Respect Moldova за теплый прием. Я была рада вновь встретиться с коллегами, с которыми ранее работала», — заявила Мариана Дурлештяну в социальных сетях после объявления о решении. 

Мариана Дурлештяну имеет значительный опыт работы в сфере государственного управления, дипломатии и международного корпоративного сектора. Она занимала должность министра финансов Республики Молдова в 2008–2009 годах в правительстве Зинаиды Гречаный. 

Позже была чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также занимала должность вице-президента по финансам и рискам компании KazMunayGas International (группа Rompetrol). 

В новой структуре руководства партии должности заместителей председателя получили бывший председатель парламента Молдовы Мариан Лупу и бывший министр образования, культуры и исследований в правительстве Иона Кику Лилия Поголша. Председателем партии является Вячеслав Бурлак, бывший председатель района Криулень. 

В последнее время Мариана Дурлештяну стала заметно активнее в публичном пространстве. Она выступает с критикой политики нынешней власти, комментирует экономические и социальные вопросы, а также дистанционно участвовала в некоторых протестных акциях. 

Стоит напомнить, что в 2021 году Мариана Дурлештяну стала кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова в рамках попытки сформировать «переходное правительство». Её кандидатуру выдвинула группа депутатов ПСРМ во время политического кризиса после отставки правительства Иона Кику. Однако назначение так и не состоялось: на фоне споров между парламентом и президентом по вопросу формирования нового правительства Дурлештяну передумала и отозвала свою кандидатуру.

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Источник
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