Вячеслав Бурлак возглавил партию «Респект Молдова».

Решение единогласно приняли на третьем внеочередном съезде формирования, который прошел 18 июля в Кишиневе.

В съезде участвовали более 200 делегатов от 28 территориальных организаций. До этого Бурлак временно руководил партией после отставки Мариана Лупу и остальных членов руководства, передает rupor.md

Национальный политический совет партии также избрал новую команду. Его председателем стал основатель «Респект Молдова», бывший депутат Евгений Никифорчук. Генеральным секретарем назначили Сергея Курника.

Бурлак заявил, что партия продолжит поддерживать европейский и прозападный курс Молдовы. Среди приоритетов нового руководства он назвал «противодействие популизму, политическому клиентелизму, непрозрачности и вмешательству в работу правосудия».

На съезде присутствовал румынский сенатор от PSD Маричел Попа.

Руководство формирования сложило полномочия в полном составе в конце мая после анализа результатов парламентских выборов 2025 года. Партия набрала 0,64% голосов, заручившись поддержкой около 10 тысяч избирателей. Тогда Бурлака назначили исполняющим обязанности председателя до проведения внеочередного съезда.

До отставки партию возглавлял Мариан Лупу, занявший эту должность в апреле 2025 года. Он сменил Евгения Никифорчука, который основал формирование и теперь вернулся в его руководство.

Вячеслав Бурлак в 2017–2019 годах возглавлял Криуленский район. Он также руководил территориальной организацией Демократической партии в Криуленах и баллотировался в парламент по списку ДПМ на выборах 2019 года, но депутатом не стал.